Wohlfühlfaktor trifft Energieeffizienz

Lichtcompany & norisLED



Das richtige Licht beeinflusst nicht nur die Stimmung eines Raums, es wirkt sich auch auf die Konzentration und Leistungsfähigkeit der Menschen aus, die ihn bewohnen bzw. darin arbeiten. Doch was ist das „richtige“ Licht und was gilt es bei der Entscheidung für das eine oder andere Lichtsystem zu beachten? Nachfolgend einige hilfreiche Infos rund um das Thema moderne und innovative Beleuchtung.Gleichmäßig hell ausgeleuchtete Räume wirken nicht selten langweilig und ungemütlich. Erst durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten erhält die Einrichtung im Raum Kontur, kommt Spannung auf. Ideal ist daher eine Kombination sowohl aus indirektem, diffusem, gebündeltem und direktem Licht. Phantastische Akzente lassen sich auch mit Hängeleuchten leicht generieren, da diese oftmals nicht nur aus einem einfachen Beleuchtungskörper bestehen, sondern auch als faszinierendes Designelement überzeugen.Bei der Lichtplanung beziehungsweise Positionierung von Beleuchtungskörpern vor allem im gewerblichen Bereich ist in jedem Fall zu beachten, dass die Leuchten den gesetzlichen Vorgaben und Normen in Bezug auf Lichtstärke, Blendung und Stoßfestigkeit entsprechen. Falsches Licht beeinträchtigt die Sehleistung und führt auf Dauer zu Ermüdung und Konzentrationsschwächen.Die Lichtcompany bietet unter Leitung von Frau Kay Hirschmann seit 17 Jahren in Fürth Ronhof nicht nur ein faszinierendes Angebot an Leuchten, sondern steht auch für individuelle und persönliche Beratung im Bezug auf ein abgestimmtes Rundum-Lichtkonzept – von der Planung bis zur endgültigen Realisierung.Auch Licht unterliegt dem technischen Wandel. So ist es nach Kerze und der Glühbirne nun die LED, die seit einigen Jahren das Spektrum kreativer Lichtlösungen ungemein erweitert hat. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist die Energieeinsparung von bis zu 90 Prozent.Somit sind LED-Leuchten und Leuchtmittel eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Halogenlampen. Sie bieten eine viel höhere Lebensdauer und enthalten zudem keinerlei Giftstoffe, wie wir es zum Beispiel von Energiesparleuchten kennen. Darüber hinaus überzeugen LEDs mittlerweile auch durch einen hohen Farbwiedergabewert (CRI).Die Sparte norisLED der StarLight Opto-Electronics GmbH & Co. KG bietet seit 2011 unter der Leitung von Herrn Riccardo Ruotolo, Produkte und Lösungen für Lichtoptimierungen in Industrie und Handel an. Die hauseigene Entwicklung und Produktion ermöglicht dabei individuelle Lösungen und eine flexible Anpassung an die Anforderungen von gewerblichen Kunden. norisLED ist der ideale B2B-Partner und besticht durch• LED-Konfektionierung und Sonderbau• Großhandel von LED-Produkten und Steuerungen sowie• die klassische Lichtplanung.Von der Planung bis zur fachgerechten Installation – alles aus einer Hand.Die Lichtcompany und die norisLED festigen ihre bisherige Partnerschaft und konzentrieren ihre Aktivitäten auf einen Standort am Fürther Laubenweg, direkt gegenüber dem Sportpark Ronhof. Privat- und Geschäftskunden aus der Metropolregion profitieren somit von einem kreativen und technisch innovativen Rundum-Angebot, das alle Anforderungen an moderne und effiziente Beleuchtungslösungen erfüllt.