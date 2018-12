Wohlfühlmomente im Freien genießen

Neueste Sonnenschutzlösungen im Bereich Outdoor-Living



Die nächste Freiluftsaison kommt schneller als Sie denken. Daher sollten Sie sich schon jetzt Gedanken über den passenden Sonnenschutz für die unterschiedlichsten Aktivitäten machen. Welcher Sonnenschutz sich für Ihr Zuhause am besten eignet, hängt unter anderem vom Einsatzort, von der Bedienung und den gewünschten Extras ab. Als kompetenter Sonnenschutz-Experte bietet Wolf Sonnenschutz & Raumausstattung überzeugende Lösungen für nahezu jede Anforderung im Bereich Outdoor-Living.Ein echter Sonnenschutz-Klassiker zum Beispiel ist die Markise. Hier finden sich im Programm von Warema drei Produktlinien: Die Terrea Terrassen-Markisen werden als kompakte Kassetten-Markisen und als filigrane Gelenkarm-Markisen angeboten. Die wetterfesten Perea Pergola-Markisen sind trotz ihres schlanken Designs sehr robust und eignen sich für große Terrassen auch in windexponierten Lagen. Mit den Climara Wintergarten-Markisen schließlich lassen sich sogar komplexe Glasflächen perfekt verschatten. Für alle Warema Markisen stehen zahlreiche Design- und Gestaltungsmöglichkeiten sowie umfangreiches Zubehör zur Verfügung – von Seiten-Markisen und Volant-Rollos über Heizstrahler bis hin zu LED-Stripes für ein stimmungsvolles Ambiente in den Abendstunden. Die Bedienung aller Elemente erfolgt bequem per Handsender oder Tablet bzw. Smartphone.Eine elegante Alternative zu den klassischen Markisen bieten die leichten Sonea Sonnensegel. Diese können an der Hauswand oder freistehend installiert werden und sind damit besonders flexibel einsetzbar. Die Varianten reichen von starr bis beweglich, von fest installiert bis zu variabel auf- und abbaubar. Die exklusiven Lamaxa Lamellendächer sind durch ihre Wetterfestigkeit und Windstabilität nahezu saisonunabhängig nutzbar und erweitern den Lebensraum nach außen. Verfügbar ist Lamaxa mit einer komfortablen Steuerung, die je nach Modell ein Wenden oder zusätzlich ein Ein- und Ausfahren der Lamellen zulässt.Wolf Sonnenschutz bietet umfangreiche Unterstützung bei der Auswahl und Planung traumhaft schöner Markisen. Mit Hilfe der innovativen App-Anwendung Warema Designer zum Beispiel lässt sich die favorisierte Lösung virtuell als 3D-Modell an der eigenen Terrasse oder auf dem Balkon wirklichkeitsgetreu simulieren und bis ins Detail konfigurieren. Wer sich darüber hinaus über die neue Kollektion informieren möchte, kann sich durch den Online-Kollektionsberater auf www.markisen-kollektion.de inspirieren lassen.