Wolf Sonnenschutz Nürnberg

Seit über 50 Jahren Ihr Experte für stilvolles Wohnen in traumhaftem Ambiente



Die Firma Wolf ist ein in zweiter Generation tätiger Familienbetrieb mit Meisterzertifikaten und insgesamt zehn Mitarbeitern. Das Experten-Team des vor über fünf Jahrzehnten in Nürnberg gegründeten Betriebs ist darauf spezialisiert, Ihnen Ihr ganz persönliches Ambiente zu schaffen – egal, ob im Haus, auf der Terrasse oder im Wintergarten. Dabei eignet sich zum Beispiel die aktuelle Markisen-Kollektion besonders gut, denn die Produkte harmonieren perfekt im Zusammenspiel von Sonne, Licht und Ihrem persönlichen Wohnambiente. WAREMA bietet hier Dessins und Farben, die Akzente setzen und Technik, die überzeugt: integrierter Windsensor, eingebaute Beleuchtung, komfortable Funksteuerung.Doch nicht nur Markisen können zum Wohlfühl-Ambiente beitragen, auch Rollladen, Jalousien, ein attraktiver Innensonnenschutz als Blickfang, Raff-stores oder eine geschmackvoll inszenierte Wintergartenbeschattung sorgen für ein behagliches Wechselspiel von Licht und Schatten. Und damit der Wohlfühleffekt erhalten bleibt, ist mit fachmännischem Insekten- und Pollenschutz an alles gedacht, ebenso wie mit individueller Fensterdekoration: Das Team der Firma Wolf berät Sie gerne und bietet darüber hinaus eine phantastische Auswahl an hochwertigen Gardinen und Stangen. Eine umfassende Beratung bei Ihnen zu Hause oder im Ladengeschäft der Firma Wolf ist dabei selbstverständlich. Aber nicht nur im Privatbereich sind die Experten tätig – Projekte aller Art werden von ihnen ausgeführt bzw. umgesetzt.Öffnungszeiten: Mo bis Do von 9.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Fr von 9.00 bis 15.00 Uhr, darüber hinaus nach Vereinbarung.• Terrassen-/Pergola-Markisen• Rollladen• Jalousien• Sonnenschutz für Außen• Sonnenschutz für Innen• Wintergartenbeschattung• Steuerungssysteme• Elektrifizierung• Gardinen• Insektenschutz• Sonnensegel elektrisch und manuell• Terrassendächer• Reparaturservice• individuelle Beratung vor Ort• Montage• umfangreiche Musterausstellung aller Produkte direkt im GeschäftWolf GmbHRothenburger Straße 17090439 NürnbergTelefon: 0911 / 61 41 19Telefax:0911 / 61 27 27info@sonnenschutz-wolf.de