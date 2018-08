Zahnarztpraxis Dr. Petschelt & Kollegen

Modernste Diagnose- und Therapieverfahren



Die Zahnarzt-Gemeinschaftspraxis Dr. Petschelt & Kollegen in Lauf gehört mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem breiten Behandlungs- und Therapie-Spektrum zu den führenden Zahnarztpraxen im Nürnberger Umland. Die Behandlungsschwerpunkte der mit einem ambulanten Operationszentrum ausgestatteten Praxis sind: • Implantologie• Zahnersatz• Oralchirurgie• Parodontologie• ästhetische Zahnheilkunde und• ProphylaxeZur Praxis gehört darüber hinaus ein eigenes zahntechnisches Labor, in dem ein Zahntechnikermeister und weitere vier Mitarbeiter für moderne und hochwertige Zahn- und Implantat-Technik garantieren.Zu den zahlreichen Pluspunkten der Gemeinschaftspraxis zählen neben der direkten Anbindung an die S-Bahn, dem barrierefreien Zugang und den Parkplätzen direkt vor dem Eingang auch die patientenfreundlichen Öffnungszeiten:Von Montag bis Freitag ist das Team jeweils von 8.00 bis 19.00 Uhr durchgehend zu erreichen.Wiederholt wurde Praxisgründer Dr. Friedemann Petschelt vom Magazin Focus in die Bestenliste der deutschen Top-Mediziner aufgenommen. Der ehemals langjährige 1. Vorsitzender der DGI (Deutschen Gesellschaft für Implantologie) Bayern zählt zu den wenigen Oralchirurgen und Implantologen, die regelmäßig seit Beginn bis zuletzt auch 2018 auf dieser Liste vertreten sind.