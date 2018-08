Zu Gast in Frankens Saalestück

Hier treffen Genuss, Kultur und Sport zusammen



Auen, Wälder, sanfte Hügel, Weinberge und herrliche Flusslandschaften – Frankens Saalestück, rund um Bad Kissingen und Hammelburg bietet Natur pur verbunden mit einer Vielzahl an. Gönnen Sie sich zum Beispiel bei einer Kanutour zwischen Bad Kissingen und Gemünden eine Auszeit vom Alltag. Ebenso entspannt gestalten sich Radtouren auf den Qualitäts-Radwegen oder Wanderungen durch die Weinberge. Eine echte Attraktion sind auch das Kulturprogramm der Region sowie die regionale Küche. Genießer werden von der frischen, regionalen Küche und den heimatverbundenen Direktvermarktern beeindruckt sein, denn in Frankens Saalestück lebt man eine Leidenschaft für gutes Essen – im fränkischen Gasthof, in den urigen Heckenwirtschaften und auch in der Spitzengastronomie. Das ganze natürlich gepaart mit dem herausragenden Weinen der Region.