1. Live-Blog von der Eröffnung der Bayreuther Festspiele! MarktSpiegel ab 14 Uhr am Roten Teppich

BAYREUTH/NÜRNBERG - Es ist das Gesellschafts-Ereignis des Jahres: die Premiere der weltberühmten Bayreuther Festspiele 2018 auf dem legendären Grünen Hügel der Wagnerstadt! Und MarktSpiegel-Leser können jede Sekunde davon verfolgen: im großen Live-Blog!

Ab 14 Uhr berichten unsere Reporter am Mittwoch, 25. Juli 2018, von der Auffahrt der VIPs und Prominenten am Festspielhaus. Neben Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder werden erwartet: Herzog Franz von Bayern, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Michaela May, Udo Wachtveitl, Francis Fulton-Smith und Günter Maria Halmer sowie Rosi Mittermeier-Neureuther und Christian Neureuther, Kabarettist Michl Müller, TV-Entertainer Thomas Gottschalk und Erzbischof von Bamberg Professor Dr. Ludwig Schick. Die Gäste erwartet eine insgesamt rund fünfstündige Lohengrin-Inszenierung.Zum Live-Blog geht es hier!