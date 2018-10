100 Stimmen, 25 Nationen, 1 Sprache - Erfolgreiche Gospel-Show sucht örtlichen Chor

Nürnberg : Meistersingerhalle |

NÜRNBERG (pm/ak) - „The 100 Voices of Gospel“ bringen am 3. Januar in der Meistersingerhalle all das zum Ausdruck, wofür das Musikgenre steht: Musikalische Leidenschaft, unbändige Lebensfreude, menschliche Wärme und überschäumende Energie.



Dieser multiethnische Chor mit Sängerinnen und Sängern aus über 25 verschiedenen Ländern, Kulturen und unterschiedlichen Religionen zieht das Publikum von der ersten Sekunde in den Bann. „The 100 Voices“ zeigen eine mitreißende temperamentvolle Show voller Emotionen, die Menschen auf der ganzen Welt in frenetische Begeisterung versetzt und zum Singen und Tanzen einlädt.Nürnberger Chören, insbesondere Gospelchören, bietet sich nun am 3. Januar 2019 die einmalige Chance, live auf der Bühne mitwirken zu können. Gesucht wird ein Chor bestehend aus ca. 20 bis max. 30 Personen ab 18 Jahre (nach oben gibt es keine Grenze), der zusammen mit dem Ensemble „The 100 Voices of Gospel“ 2-3 Songs interpretieren wird.Interessierte Chöre, die den Gastauftritt am 3. Januar 2019 in Nürnberg und natürlich freien Eintritt zur Show gewinnen möchten, richten Ihre Bewerbung per E-Mail und mit einem kurzen aussagekräftigen Video anjuliane.hoenisch@vsbbg.de.Bewerbungsschluss ist am Freitag, 16.11.2018.Die Generalprobe für den Auftritt findet am Veranstaltungstag drei Stunden vor Showbeginn (16 Uhr) in der Meistersingerhalle statt. Der Chor erhält vorab das Noten-Material zum Üben. Weitere Begleitpersonen erhalten 25 % Rabatt auf die Tickets.