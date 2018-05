100 Tickets für den HC Erlangen gewinnen: Der Deutsche Meister kommt zum HC Erlangen!

ERLANGEN/NÜRNBERG - Hier gibt's Handball auf allerhöchstem Niveau: Der amtierende Deutsche Meister und aktuell Führende in der DKB Handball Bundesliga ist zu Gast beim HC Erlangen. In der Partie gegen die Rhein-Necker Löwen am Pfingstsonntag in der ARENA Nürnberger Versicherung dürft ihr euch also auf Spitzen-Handball freuen, denn wir schicken 250 Handball-Fans (oder Neugierige) hin!

Wir verlosen 250 Tickets für den HC Erlangen

Auch die Stimmung auf den Rängen dürfte beim vorletzten Heimspiel der Saison wieder auf höchstem Niveau sein. Nachdem erst kürzlich vor heimischem Publikum mit dem Sieg gegen Hannover eine kleine Sensation gelang, sind die Fans heiß auf mehr! Zwar wird es schwierig werden für den HC Erlangen gegen den Überflieger der Handball Bundesliga aus der Metropolregion Rhein-Neckar, doch einen Kampf voller Leidenschaft und Spielfreude gibt's in jedem Fall. Dieses Spektakel solltet ihr euch nicht entgehen lassen! Das ist übrigens auch was für Handball-Neulinge und Neugierige: Kaum ein anderer Sport bietet live so eine gute Sicht aufs Spielfeld und gleichzeitig so viel mitreißenden Kampfgeist und Spieltempo. Unbedingt mal ausprobieren!Für das Heimspiel des HC Erlangen am Pfingstsonntag, 20. Mai um 15:00 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung gegen die Rhein-Neckar Löwen verlosen wir 100 Tickets (50 mal je zwei Tickets). So könnt ihr mitmachen: Zur Teilnahme am Gewinnspiel gleich hier im Beitrag auf "Mitmachen" klicken. Bei Facebook ist eine Teilnahme möglich, indem der Gewinnspiel-Post auf unserer Facebook-Seite kommentiert wird. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 10. Mai. Die Gewinner werden am Freitag, 11. Mai per Zufallsprinzip ermittelt und die Tickets per Post verschickt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram.Wer bei unserer Aktion kein Losglück hat, der kann Tickets für dieses oder andere Spiele des HC Erlangen online kaufen . Alle Infos gibt's auch direkt beim HC Erlangen