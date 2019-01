100 Tickets zu gewinnen! MarktSpiegel bringt Sie ins Schwitzen

NÜRNBERG (mask) - Hier kommt genau die richtige Gewinn-Aktion für die eiskalten Wintertage: Wir verlosen exklusiv 50 x 2 Karten für einen ganzen Tag Urlaub vom Alltagsstress! Möglich macht‘s die städtische Tochter NürnbergBad!

Daten zum Langwasserbad

Daten zum Katzwangbad

Daten zum Südstadtbad

So können Sie Ihre Karten gewinnen

• Die Gewinner erhalten jeweils zwei Tageskarten für die Saunen im Südstadtbad oder Langwasserbad oder Katzwangbad. Der Zufall entscheidet, wer welche Tickets bekommt!• Manuela Schneider von NürnbergBad: ,,Die Tickets beinhalten auch den Eintritt in die Schwimmhalle in den jeweiligen Bädern. Wert der Karten je 14,10 bis 19,80 Euro.“• Beheiztes Außenbecken • Menschen mit Behinderung kommen per Lift ins Becken • Planschbecken mit Spritzkanonen & Wasserdrachen • Aufguss-Sauna mit 32 Sitzplätzen, Sanftsauna mit 28 Sitzplätzen, Dampfbad • Gastronomie • Gebührenfreie Parkplätze für Badegäste• 2 Holzsaunakabinen im nordisch/schwedischen Stil mit Panoramablick • Ruheräume mit Salzwand und Holzofen • Attraktionsaufgüsse nach Plan • Kaltduschbereich mit Erlebnisduschen, Kneipp- und Tauchbecken im Freien • Kleinkinderplanschbeckenbereich mit Spielgeräten und kleiner Rutsche für Kinder bis 6 Jahre• Sprungtürme bis 7,50 m Höhe • 400 m² Kleinkinderbereich100 m-Röhrenrutsche • Beheiztes, ganzjährig geöffnetes Außenbecken (31° C) • Schwimmbadgastronomie • Warmbadetage Freitag bis Sonntag • 4 Saunen, Dampfbad • Gratis Parkplätze für BadegästeEinfach hier auf der MarktSpiegel-Homepage mitmachen oder beim Facebook-Auftritt des Marktspiegels. Jeweils die Gewinnfrage "In welcher Stadt liegen die drei Schwimmbäder?" beantworten. Teilnahmeschluss in beiden Fällen: 6. Februar 2019. Die Gewinner werden benachrichtigt. Wichtig: die Karten müssen beim Marktspiegel, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg abgeholt werden. Eine Zustellung findet nicht statt! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook.