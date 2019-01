Nürnberg : Kath. Pfarrheim |

Nürnberg: St. Sebald | Nürnberg: Kath. Pfarrheim |

kita-st-sebald-altenfurt@gmx.de

https://www.facebook.com/Ba

bybasarAltenfurt/

Am Samstag, den 16. März 2019, findet von 09:30 - 11:30 Uhr der 13. Baby- und Kinderbasar zu Gunsten der Kinder in der Pfarrei St. Sebald in Altenfurt statt.Ab 9:00 Uhr können Schwangere mit Mutter-Pass vorab den Basar besuchen.Im Pfarrzentrum der katholischen Pfarrei St. Sebald (Von-Soden-Straße 28, 90475 Nürnberg) werden gebrauchte Waren rund um das Baby und Kind angeboten.Zur Stärkung gibt es Kaffee und leckeren (meist) selbst gebackenen Kuchen (auch zum Mitnehmen)!Tische und Plätze für Kleider- bzw. Wäscheständer sind vorab unter unserer E-Mail-Adresseoderzu reservieren.Die Gebühren für einen Tisch betragen 5 Euro + Kuchen (keine Sahnetorten bitte) und für einen Kleiderständer 3 Euro (bitte selbst mitbringen und bei der Anmeldung angeben).Wir freuen uns auf Ihr Kommen, um die Arbeit mit Kinder in der Pfarrgemeinde zu unterstützen.Wenn Sie uns in der Organisation des Basars helfen wollen, dann können Sie sich ebenfalls melden.Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter oben genannter Kontaktdaten zur Verfügung.Ihr BaKiBa-Team Altenfurt