30 Jahre "Tears And Drops Blues Band"

NÜRNBERG - Big Blues Party im "Orpheum" Nürnberg

Der Auftritt beim Chicago Blues Festival in den USA vor zwei Jahren hat ihnen nochmal einen kräftigen Schub gegeben, und auch nach 30 Jahren sind sie kein bisschen leise: die Nürnberger Blues-Band "Tears And Drops" feiert, bevor sie zu einer kleinen Deutschland-Tournee im Jubiläumsjahr aufbricht, ihren "runden" Bühnen-Geburtstag mit einer "Big Blues Party" in Nürnberg am SAMSTAG, 29.9., ab 20 Uhr im "Orpheum"(Johannisstraße 32a; www.orpheum-nuernberg.de).Illustriert durch eine Multimediashow und betanzt von >blues dancers< vom Boogie-Woogie-Club Nürnberg wollen die fünf Musiker mit Songs von Altmeistern des Blues wie B.B. King, Albert King und Otis Rush an diesem Abend "so richtig einheizen zum Herbstanfang" und ihren elektrischen Blues aufs Neue zelebrieren, wie gewohnt "mit überbordender Spielfreude und hingebungsvoller Leidenschaft".