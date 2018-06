6. Nürnberger Weinfest auf dem Jakobsplatz

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Frankenmetropole Nürnberg ist zwar selbst kein Weinanbaugebiet, trotzdem soll hier der Weingenuss nicht zu kurz kommen. Deshalb findet 2018 bereits zum sechsten Mal das Nürnberger Weinfest statt. Im mittlerweile gewohnten Umfeld des Jakobsplatzes präsentieren vom 11. bis 15. Juli 2018 vier fränkische Winzer ausgesuchte Weine.

Das historische Ambiente zwischen St. Elisabeth und der Jakobskirche lädt an insgesamt fünf Veranstaltungstagen zum Schöppeln, Schlemmen und Geniessen ein. Auf die Gäste warten rund 40 verschiedene Frankenweine der fränkischen Winzer Schmitt (Bergtheim), Behringer (Abtswind), Lange Schloss Saaleck (Hammelburg) und Keller (Ramsthal). Zu diesen Frankenweinen aktueller Jahrgänge werden abwechslungsreiche Schmankerl und ein täglich wechselndes Programm mit Live-Musik angeboten.Der Schirmherr Oberbürgermeister Dr. Maly, der fränkische Weinbauverband e.V. und die Zametzer & Krohn GbR freuen sich auf zahlreiche Gäste und wünschen ihnen viele schöne gemeinsame Stunden auf dem 6. Nürnberger Weinfest. Eröffnet wird das Weinfest am Mittwoch, 11. Juli 2018, 18.30 Uhr, mit dem 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Christian Vogel. Außerdem hat sich die fränkische Weinkönigin Klara Zehnder angekündigt.Mittwoch, 11. Juli 2018, von 16.00 bis 22.00 Uhrab 18.00 Uhr Die Rossinis - Romantisch, fetzig, hautnah - Die Rossinis sorgen mit einer Mischung aus italiano, latino, Rock'n’Roll und 50er Jahre Musik immer für ausgelassene Weinseligkeit.18.30 Uhr Feierliche Eröffnung mit der fränkischen Weinkönigin Klara Zehnder und dem 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Christian Vogel.Donnerstag, 12. Juli 2018, von 11.00 bis 22.00 Uhrab 13.00 Uhr Race Duo - bietet eine mitreißende Mischung aus schmissigen Pop-Hochkarätern, erhabenen internationalen Rockklassikern und ausgefallenen Stücken aus dem Musical-Bereich oder auch der deutschen Musiklandschaft.ab 18.00 Uhr 6FeetFour - Die sechs Fürther Musiker spielen die größten Hits und coolsten Oldies aus Pop, Soul und Rock.Freitag, 13. Juli 2018, von 11.00 bis 23.00 Uhrab 13.00 Uhr Play again sam Duo - Zwei Gitarren, zwei Stimmen – von Bob Marley bis zu den Black Eyed Peas, von U2 bis Taio Cruz nehmen uns die beiden mit auf eine musikalische Reise, die einfach nur Spaß macht! Mit ihren Arrangements geben sie den Songs ein neues „Outfit“, ohne sie zu entstellen oder den Wiedererkennungswert zu schmälern. Gute Laune gepaart mit handgemachter Musik!ab 18.00 Uhr The Jets - Hervorragender Sologesang, mehrstimmiger Chorgesang, zusammen mit einem abwechslungsreichen Oldies-Programm – so fing es vor über 50 Jahren an und so geht es auch in aktueller Besetzung weiter. Die Legende „The Jets“ lebt.Samstag, 14. Juli 2018, von 11.00 bis 23.00 Uhrab 14.00 Uhr Wulli Wullschläger & Sonja Tonn - Ihr Programm ist immer eine Mischung aus eigenen Songs, aus ausgewählten Covern, aus Geschichten zum Lachen und zum Weinen. Es gibt kein vorgefertigtes Programm sondern immer „nur“ mindestens 100 % Wulli & Sonja. Eine geballte Ladung an Power & Gefühl, die mit ungebremster Leidenschaft und einer gehörigen Portion Witz & Charme ihre Spuren hinterlässt.ab 19.00 Uhr Heaven - Pop- und Rockmusik der 80er Jahre und das Beste von heute. Die wohl bekannteste Tanzmusik-Band Frankens kann’s nicht lassen. Mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung bringen sie jeden Festplatz auf Hochtouren. Let’s dance!Sonntag, 15. Juli 2018, von 11.00 bis 22.00 Uhrab 13.00 Uhr FranKinelli Tio – Das Trio nimmt Sie mit auf eine musikalische Reise in die 50er bis 90er Jahre mit Abstechern in lateinamerikanische Rhythmen; vom Schlager, über Evergreens, Oldies, Rock`n Roll, Rock & Popclassics bis James Brown und feinen Instrumentals.ab 17.00 Uhr BBQ Chiefs - Authentisch, Akustisch & Live. Blues, Rock und Fingerstyle für Genießer. Mehrstimmer Gesang, treibende Grooves und wunderschöne Percussions sind Balsam für die Gehörgänge.Homepage: http://nuernberg-weinfest.de/