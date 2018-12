70 Jahre Lichterzug: Über 1.000 Schüler ziehen am 13. Dezember den Burgberg hinauf

NÜRNBERG (pm/nf) - Angeführt von Christkind Rebecca Ammon ziehen am 13. Dezember ab ca. 17.45 Uhr über eintausend Schüler mit ihren selbst gebastelten Laternen von der Kaiserstraße über die Fleischbrücke hinauf zur Kaiserburg. Besonderer Blickfang im bunten Lichtermeer sind die von den Schülern der Mittelschule Insel Schütt in monatelanger Teamarbeit angefertigten Riesenlaternen. Diese greifen im Jubiläumsjahr das Motto ,,Tradition der Lichter" auf und sind reich mit Sternmotiven verziert.

An der Kaiserburg angekommen, tragen Schüler das bekannte Lichterzug-Gedicht vor. Anschließend spricht das Christkind zu den Kindern und lässt diese ihre bunten Laternen im dunklen Abendhimmel schwenken. Den feierlichen Abschluss bildet das Krippenspiel am Ölberg, das von Schülern der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule gestaltet und von live gespielten Weihnachtsliedern musikalisch umrahmt wird. Seit mittlerweile sieben Jahrzehnten ist dieser Moment für viele Nürnberger das Signal, den hektischen Alltag auszublenden und sich emotional auf die besinnliche Weihnachtszeit einzulassen.,,Ganze Generationen verbinden wunderbare Erinnerungen mit dem Lichterzug der Nürnberger Schulkinder, zu dessen Erhalt wir seit 25 Jahren gerne beitragen", erklärt Dr. Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der NÜRNBERGER Versicherung, im Rahmen der traditionellen Scheckübergabe an Bürgermeister Dr. Klemens Gsell im Business Tower Nürnberg. Ins Leben gerufen wurde der Brauch im Jahr 1948, als Nürnberg stark von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs gezeichnet war und man den in Trümmern und Armut lebenden Kindern eine vorweihnachtliche Freude bereiten wollte. Zu Beginn der 1990er Jahre stand die Durchführung der Traditionsveranstaltung in Frage. Seither sichert die NÜRNBERGER Versicherung gemeinsam mit ihrer Stiftung und einer jährlichen Spende in Höhe von 10.000 Euro den Erhalt des Lichterzugs.