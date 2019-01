70 Jahre Spielwarenmesse: Aktionen in der Stadt rund ums Spielzeug-Event

NÜRNBERG (pm/nf) - Während der Spielwarenmesse vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2019 ist Nürnberg für rund 2 900 Ausstellerunternehmen und rund 70 000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher wieder die Hauptstadt des Spielzeugs. Die Welt-Leitmesse der Branche, die heuer ihr 70-jähriges Bestehen feiert, ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und Wachstumsmotor für die Stadt wie die Region und strahlt weit darüber hinaus.

Aktionen rund um die Spielwarenmesse

Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas: „Nürnberg begrüßt seine Gäste aus der ganzen Welt! Seit 70 Jahren ist die erfolgreiche Entwicklung Nürnbergs zur internationalen Messestadt mit der Spielwarenmesse eng verbunden. Mit ihrem hohen Anteil internationaler Gäste ist sie nicht nur ein Imagefaktor ersten Ranges, sondern sorgt auch für Umsatz und Einkommen in Hotellerie, Gastronomie und zahlreichen Dienstleistungsbranchen. Die gemeinsame Initiative ToyCity zeugt von der Verbundenheit der Spielwarenmesse mit dem Standort Nürnberg. Vielen Dank an die Spielwarenmesse für 70 Jahre Standorttreue!“Die Spielzeugherstellung in Stadt und Metropolregion Nürnberg blickt auf eine lange Tradition zurück und trägt auch heute noch ihren Teil zur Branchenstruktur des Großraumes bei. Die deutsche Spielwarenherstellung konzentriert sich stark auf die Metropolregion Nürnberg. Von den über 10.000 in der Spielzeugherstellung Beschäftigten in Deutschland sind rund 5.300 – also in etwa die Hälfte – in der Metropolregion Nürnberg tätig.Die Gäste und Bürger Nürnbergs können mit dem ToyCocktail auf die70. Spielwarenmesse® anstoßen. Beim 15. Wettbewerb der Spielwarenmesse eG wählte eine Expertenjury die Kreation von Shirley Bleisteiner aus dem Gasthaus Pillhofer zum besten Cocktail. Den fruchtig-sauren „Pill-toy-rika“ schenken die neun teilnehmenden Bars während der Spielwarenmesse® vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2019 aus.Admiral Filmpalast – SkybarKönigstraße 11Australian Bar & KitchenObstmarkt 26Bar EuropaInnere Laufer Gasse 31die rote BarPeter-Vischer-Straße 3EnchiladaObstmarkt 10Gasthaus PillhoferKönigstraße 78Gelbes HausJohannisstraße 40PARKSBerliner Platz 9Seagull im Mövenpick Hotel NürnbergFlughafenstraße 100Innovationen und Neues – dafür steht das JOSEPHS®, das offene Innovations- labor des Fraunhofer IIS in Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität. Hier können Besucher ihre Ideen einbringen: Wie müssen neu entwickelte Produkte und Dienstleistungen gestaltet sein, damit sie in der Praxis bestehen? Vor Ort besteht die Möglichkeit, Prototypen zu testen und Neuheiten kennen- zulernen. Das Feedback dazu hilft, um diese aktiv mitzugestalten und nach den eigenen Wünschen weiterzuentwickeln.Donnerstag, 31.1.2019, 18:30 Uhr. Interaktive Exklusivführung durch die Themenwelt „INTELLIGENT & DIGITAL“ mit Lisa Hussenether vom Team JOSEPHS®.Zur Spielwarenmesse® findet das beliebte südpunkt-TIPP-KICK®-Turnier statt. Das Tischfußballspiel im Maßstab 1:100 begeistert über Generationen hinweg Jung und Alt, wenn das Bein der Fußballfigur durch Antippen des Kopfes den zwölfeckigen Ball Richtung Tor kickt. Gespielt wird in Zweier-Teams. Es gibt Medaillen, Sachpreise für Erstplatzierte und für alle Teilnehmer Urkunden.Anpfiff ist am Samstag, 2.2.2019, 13:00 Uhr.Ort: KUF im südpunkt Saal e.17Pillenreuther Straße 147 90459 NürnbergTel. +49 911 231-14340Eintritt frei, ohne AnmeldungBereits im 14. Jahrhundert wurden in Nürnberg Spielzeuge hergestellt. „Docken“, kleine Puppen aus Ton, waren die ältesten hier hergestellten Spielzeuge. Bekannt waren vor allem die Zinnfiguren, das Blechspielzeug und die Eisenbahnen. Wie hat sich das Spielzeug von handwerklichen Betrieben hin zur Massenproduktion entwickelt? Seit wann ist die Spielwarenmesse® in Nürnberg verankert? Antworten auf diese Fragen gibt die einstündige Stadtführung. Zum Abschluss erhält jeder Teilnehmer einen ToyCocktail-Gutschein für das „Enchilada“.Führungen: Freitag, 1.2.19, ab 18 Uhr. Treffpunkt: Handwerkerhof, Eingang Hotel Victoria, Königstraße 80. Teilnahme kostenfrei. Anmeldung: gabi.stauss@staussevents.deOrt der StilleFreitag, 1.2.19, 19 Uhr, 502. Motette mit dem Windsbacher Knabenchhor. Eintritt frei.1. bis 3.2.19: Täglich Gottesdienste, Führungen, St. Lorenz.In der Spielzeugstadt hat Spielen eine lange Tradition. Seit 1950 findet jährlich die weltgrößte Spielwarenmesse® statt und macht die ToyCity international bekannt. Viele weltweit angesehene Spielzeugfirmen waren und sind in der Region ansässig. Einrichtungen wie das Deutsche Spielearchiv Nürnberg und das Spielzeugmuseum widmen sich dem Spielen. Die Themeninseln laden zum Ausprobieren ein. Eine Fläche widmet sich wirtschaftlichen Aspekten des Spielens sowie der Spielwarenmesse®. Spielzeugmuseum-Eintrittskarten gelten auch für den Besuch des Nürnberger Spielefests. Inhaber einer gültigen Eintrittskarte des Nürnberger Spiele-Fests erhalten kostenlosen Zugang. Spielzeugmuseum, Karlstraße 13-15.Neue Spiele kennen lernen, ausprobieren und testen. Öffnungszeiten Spiele-Theke:Freitag, 1.2.2019, 14:00 – 23:00 UhrSamstag, 2.2.2019, 13:00 bis in die frühen MorgenstundenSonntag, 3.2.2019, 13:00 – 22:00 UhrMontag, 4.2.2019, 14:00 – 18:00 Uhr (von 18:00 – 22:00 Uhr kann beim Ali Baba Spieleclub weitergespielt werden)Eintritt: 3 €, Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt, die Eintrittskarte gilt auch für einen kostenlosen Besuch im SpielzeugmuseumOrt: Haus eckstein, Burgstraße 1 – 3, 90403 Nürnberg U1, LorenzkircheFührungen des Deutschen Spielearchivs Nürnberg:Treffpunkt und Start Haus eckstein Samstag, 2.2.2019, 16:00 Uhr Montag, 4.2.2019, 17:00 Uhr.Komplettes Programm:www.nuernberger-spiele-fest.deVeranstaltungstermine, Uhrzeiten, ohne Gewähr.