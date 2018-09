90 Jahre Friedenskirche

Nürnberg : Friedenskirche |

Galerie in der Friedenskirche



Am Palmplatz 90419 Nürnberg

90 Jahrer Friedenskirche:



Glauben. Leben. Handeln.

30. September bis 31. Oktober





Am 1. Advent 1928 wurde die Friedenskirche eingeweiht.

In diesem Herbst wollen wir in verschiedenen Veranstaltungen

daran erinnern. In der Galerie der Friedenskirche

wird eine Ausstellung Einblicke in 90jährige Geschichte

vermitteln.

Samstag, 29. September, 17 Uhr: Eröffnung der Ausstellung mit Festvortrag

von Andreas Puchta zur Baugeschichte der Friedenskirche



Geöffnet : So 11-13, Mi 16-18, Sa 10-12 und nach Absprache



