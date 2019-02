,,ABBA jetzt!" im Nürnberger Schauspielhaus

Ein unverschämter Tribut an die schwedischen Popgötter mit Tilo Nest, Hanno Friedrich und Alexander Paeffgen



NÜRNBERG (pm/nf) - Mit ihrem unverschämten Tribut an die schwedischen Popgötter „ABBA jetzt!“ nehmen Tilo Nest, Hanno Friedrich und Alexander Paeffgen am 27. Februar 2019 im Nürnberger Schauspielhaus ihr Publikum mit auf eine urkomische, unverschämt pietätlose und mit einigen handgreiflichen Überraschungen aufwartende Odyssee durch das Werk des skandinavischen Quartetts. Mit ihren Flamenco-, Heavy Metal- und HipHop-Versionen begeistert das Trio seit 20 Jahren europaweit sein Publikum und beweist, dass Benny und Björn nicht zwei Frauen, sondern eher der dritte Mann fehlte.

ABBA: von vielen geliebt, von manchen gehasst, an dieser Übergruppe kommt man nicht vorbei. Durch das erfolgreiche Musical MAMMA MIA und die inzwischen schon zwei Filme, die daraus entstanden, erhielten die Songs der Schweden endgültig den Status eines Weltkulturerbes.Die musikalisch-kabarettistische Antwort auf die ABBA-Begeisterung liefern die Herren Nest, Friedrich und Paeffgen mit ihrem Programm „Abba jetzt!“, das mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde. Im würdevollen Frack präsentieren der Schauspieler und Regisseur Tilo Nest (Berliner Ensemble), der kürzlich das Musical „Lazarus“ am Nürnberger Schauspiel inszenierte (Premiere: 2.2.2019), der TV-Schauspieler Hanno Friedrich (SAT1 Sechserpack) und der Pop-Professor Alexander Paeffgen (Pop-Akademie Mannheim) am Piano die Hits der Schweden als einen rasanten Ritt durch alle musikalischen Genres, wunderbar komisch und immer überraschend anders. Das unverfrorene Trio verfremdet die schwedischen Evergreens virtuos zu HipHop, Madrigal, Flamenco, Heavy Metal und vielem mehr, herrlich albern, aber nie niveaulos. Durchmischt mit unvergleichlichen Choreographien kommt es dabei auf der Bühne zu handgreiflichen Reibereien und herzzerreißenden Versöhnungen, nicht zuletzt dank der Musik von ABBA.Seine Schauspielausbildung absolvierte Tilo Nest am Mozarteum in Salzburg. Anschließend führten ihn seine zahlreichen Theaterengagements unter anderem vom Schauspielhaus Bochum zum Maxim Gorki Theater Berlin sowie an das Schauspielhaus Zürich. Auf der Kinoleinwand war er erstmals 1993 in „Kaspar Hauser“ zu sehen, seitdem arbeitet er auch für Film und Fernsehen. Von 2009 bis 2015 war Tilo Nest festes Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater, seit 2017 gehört er zum festen Ensemble des Berliner Ensembles. Darüber hinaus ist er regelmäßig als Regisseur tätig. In Nürnberg inszenierte er zuletzt David Bowies Musical „Lazarus“.Nach seinem Schauspielstudium an der Hochschule der Künste Berlin war Hanno Friedrich von 1993 bis 2001 festes Ensemblemitglied am Staatstheater Oldenburg, Theater Basel und am Schauspiel Bonn. Seit 2001 ist er freier Schauspieler und hauptsächlich für Fernsehproduktionen tätig. Seine SAT1-Serie „Sechserpack“ gehört zu den erfolgreichsten deutschen Comedy-Formaten. Seit 2009 arbeitet er wieder regelmäßig am Theater. Sein Regiedebüt gab er 2010 mit der musikalischen Revue „Sekt & the City“. 2015 war er in einer Hauptrolle bei „Unter uns“ zu sehen. Seit 2014 ist er Dozent für Performance an der Popakademie Baden-Württemberg.Alexander Paeffgen ist Absolvent der Hochschule der Künste (swiss jazz school) in Bern und des Kontaktstudienganges für Popularmusik an der Musikhochschule Hamburg. Als Pianist und Keyboarder ist er in verschiedenen Formationen unterschiedlichster Stilrichtungen auf Konzerttourneen und Festivals in Europa zu hören. Darüber hinaus ist er auch als Studiomusiker, Produzent, Arrangeur und Komponist für verschiedene Künstler tätig und auf Eigenproduktionen zu hören, darunter auch eine Bearbeitung der „West Side Story“ für Jazz-Trio. Seit 1997 arbeitet er für verschiedene deutschsprachige Theater als Komponist und musikalischer Leiter bei Musik- und Schauspielproduktionen. Seit 2003 ist Paeffgen Professor für Musiktheorie und Komposition an der Popakademie Baden-Württemberg.Tickets:Tel.: 0180-1-344-276 (Festnetz 3,9 ct/Min, Mobil bis zu 42 ct/Min) oder unter www.staatstheater-nuernberg.de