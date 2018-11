Advent im Tiergarten: lebende Krippe und Lichterzug

NÜRNBERG (pm/nf) - Auch dieses Jahr wieder ein außergewöhnliches vorweihnachtliches Erlebnis: die lebende Krippe im Tiergarten. Die lebende Krippe mit Esel, Schafen, Maria, Josef und einem Hirten ist nahe dem Eingang zum Tiergarten der Stadt Nürnberg, gleich hinter den Toren, zu finden. Sie wird – von den Lichtern eines großen Weihnachtsbaums beschienen – von einem kleinen Adventsmarkt mit wechselnden Ständen begleitet.

Angeboten werden allerlei kunsthandwerklich gestaltete Geschenkideen, wärmender Glühwein und Bratwürste sowie immer wieder Bastelaktionen. Am ersten Adventssamstag, 1. Dezember 2018, öffnen ab 11 Uhr die lebende Krippe und der Adventsmarkt ihre Tore für die Tiergartenbesucherinnen und Tiergartenbesucher. Krippe und Markt sind an jedem Samstag und Sonntag im Advent von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Auch am Heiligen Abend, Montag, 24. Dezember 2018, kann die lebende Krippe bis 15 Uhr besucht werden.Der traditionelle Lichterzug durch den Tiergarten mit Posaunenbegleitung findet am Samstag, 8. Dezember 2018, statt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Haupteingang. Der Eintritt beträgt für Erwachsene wieder vier Euro, Kinder sind frei.Zur Waldweihnacht lädt die Evangelische Auferstehungskirche Zabo mit ihrem Posaunenchor am dritten Adventssonntag, 16. Dezember 2018, ab 16 Uhr am Haupteingang ein. Hierzu ist der Eintritt frei.Kinder können zu beiden Veranstaltungen Laternen mitbringen, aber bitte aus Rücksicht auf die Tiere keine Taschenlampen.