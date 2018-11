Adventsmarkt an der Johanneskirche in Eibach

Nürnberg : Eibach |

21. Eibacher Adventsmarkt vom 30. November bis zum 2. Dezember auf dem Kirchplatz.

Sie finden dort Weihnachtsgeschenke durch ein buntes Angebot in den

Verkaufsbuden. Tanken Sie Wärme bei Kaffee, Kuchen und Gesprächen im

Adventscafé. Mit dabei die Tombola der Werbegemeinschaft Eibach aktiv e.V. zugunsten der Weihnachtsbeleuchtung über den Straßen von Eibach. Lassen Sie sich einladen zu einem attraktiven Rahmenprogramm wie z. B. dem Konzert von Jennifer Eder "WINTERTRÄUME - eine musikalisch, literarische Reise" am 01. DEZEMBER 2018 in der Johanneskirche in Eibach, Beginn: 18:30 Uhr und der Eintritt ist frei.