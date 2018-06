Aktuelle Trendmode auf Nürnbergs heißem Stadtstrand-Catwalk!

NÜRNBERG (nf) - Beste Stimmung am herrlichen Nürnberger Stadtstrand und Start frei für die schönste Sommermodenschau des Jahres! Die Cawi-Models (darunter die amtierende Miss Franken Classic Diana Lisak) zeigten aktuelle Trends von Vera Satiro, IK Selection, Herzog Brautmoden, Miss Bikini, Love and Peace by ,,DJane" Nina Halbig. Moderiert wurde die Show von ,,Bald-Mama" Tanja Neumann (Franken Fernsehen). Ganz nebenbei klärte Stadtstrand-Chef Lorenz Kalb hochphilosophisch eine wichtige Frage kurz & bündig. Welche Strandmode gefällt ihm bei den Damen am besten? Antwort: ,,Schöne Schuhe!"

Model-Agenturchefin Marie-Luise Cawi startet übrigens jetzt mit den Vorbereitungen für die nächste Miss Franken Classic Wahl durch. Eine ganz Besondere übrigens: am 17. November 2018 (Maritim Hotel) findet die große Schönheitswahl zum 35. Mal statt. Und zum Geburtstag gibt's was Neues! Gegen Ende der Bewerbungsphase ziehen die Anwärterinnen auf die Krone im November in die Model WG ins Schloßhotel Dormero in Reichenschwand (der MarktSpiegel ist natürlich dabei). Das entscheidende Casting steht dann am 13. November 2018 im La Cultura an. Wie jedes Jahr warten auf die Siegerin sowie die Erstplatzierten nicht nur professionelle Fotoshootings und die Teilnahme an diversen Modenschauen, sondern auch offizielle Auftritte in der Metropolregion.Hübsche, junge Fränkinnen können jetzt mitmachen. Bewerbung ab 16 Jahre, mind. 1,70 Meter groß.Bewerbungen an: cawi@cawi-models.com oderTelefon 0151/11665383., Marie-Luise Cawi.