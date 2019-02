Am Wochenende ist es soweit! Ministerpräsident Markus Söder freut sich auf den Ball der Union

NÜRNBERG (mask) - Es ist DAS gesellschaftliche Ereignis der Ballsaison: Am Samstag, 23. Februar 2019, findet in der Nürnberger Meistersingerhalle der Ball der Union statt!

Gastgeber und Bezirksvorsitzender Michael Frieser freut sich auf den Ball-Abend und auf den neuen Schirmherren – erstmalig Dr. Markus Söder.Der Ministerpräsident und Parteivorsitzende der CSU hat gerne die Schirmherrschaft übernommen: „Der Ball der Union ist und bleibt jedes Jahr der Höhepunkt in der Ballsaison“, so Markus Söder. „Seit vielen Jahren bin auch ich persönlich dem Ball der Union eng verbunden. Zunächst als Besucher und dann zehn Jahre als Gastgeber.“ Und zur Schirmherrschaft sagt der Parteivorsitzende: „Es ist mir eine große Ehre, heuer erstmalig als Schirmherr an diesem in der Metropolregion Nürnberg unvergleichbaren Ereignis teilnehmen zu dürfen.“ Am Roten Teppich wird Gastgeber Michael Frieser mit Gattin Stefanie den Ministerpräsidenten und Karin Baumüller-Söder in Empfang nehmen.Haupt-Act des Abends: Violinistin Katharina Garrard. Die Berliner Musikerin wurde u.a. für Live-Tourneen mit Helene Fischer und Roland Kaiser gebucht. Restkarten sind verfügbar. Last-Minute-Bestellung telefonisch unter (0911) 2415440 oder im Internet.