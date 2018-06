Am Wochenende wird der Hauptmarkt wieder zur Beachvolleyball-Arena

Techniker Beach Tour am Nürnberger Hauptmarkt (29. Juni 2018 bis 1. Juli 2018)



NÜRNBERG (pm/nf) - Am Montag – pünktlich um 7 Uhr früh – rollten die ersten mit Sand beladenen LKWs am Schönen Brunnen vorbei auf den Hauptmarkt. Denn ab Freitag (bis Sonntag, 1. Juli) nimmt hier bereits zum vierten Mal die Beachvolleyball-Arena Fahrt auf. Mit dabei: Olympiasiegerin Kira Walkenhorst zusammen mit Leonie Körtzinger. 

Am Freitag beginnt das Turnier um 10 Uhr mit den Qualifikationsspielen. Je 12 Frauen- und Männerteams spielen in vier Dreiergruppen gegeneinander und die Gruppensieger vervollständigen das Hauptfeld. Dieses wird dann mit jeweils 16 Teams ausgetragen und die ersten Gruppenspiele starten am Freitag um 17 Uhr. Die Gruppensieger ziehen direkt in das Viertelfinale ein, die Zweit- und Drittplatzierten spielen zunächst im Achtelfinale gegeneinander. Die Finalspiele der Frauen und Männer werden am Sonntag, 1. Juli, ab 14 Uhr ausgetragen. Die Titelverteidiger in Nürnberg sind: Philipp Arne Bergmann / Yannick Harms und Kim Behrens / Anni Schumacher. Der Eintritt ist an allen drei Turniertagen frei.Die „comdirect bank Arena“ bietet Platz für 1.500 Zuschauer und bildet das Herzstück auf dem Hauptmarkt. Darüber hinaus werden zwei weitere Nebencourts aufgebaut, an denen die Zuschauer ebenfalls hochklassigen Beach-Volleyball bestaunen können. Für das leibliche Wohl und weitere Unterhaltung sorgen zahlreiche Sponsoren- und Gastronomiestände. Im Beach-Village laden viele Gewinnspiele und Aktionen die kleinen und großen Beach-Volleyball- Fans zum Mitmachen ein.Mehr Informationen zur Techniker Beach Tour unterdie-techniker- beach-tour.deFreitag, 29.06.201810.00 – 17.00 Uhr: Qualifikationsspiele der Frauen & Männer17.00 – 19.30 Uhr: Hauptfeldspiele (erste Gruppenspiele)Samstag, 30.06.201809:00 - 19:45 Uhr: Hauptfeldspiele der Frauen & Männer16.30 Uhr: Viertelfinalspiele der Frauen & Männer (live auf ran.de)Sonntag, 01.07.2018ab 10:00 Uhr: Spielbeginn der Frauen & Männer11:45 Uhr bis 12:30 Uhr: Spielpauseca. 14:00 Uhr: Finalspiele der Frauen & Männeranschließend Siegerehrungen