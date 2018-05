Aufstiegsparty: Der Club ist wieder zurück in der Bundesliga!

NÜRNBERG (nf) - Viele hatten bis zuletzt gezweifelt, doch nun ist es ist geschafft! Der Club kehrt in die Bundesliga zurück! Die Mannschaft von Michael Köllner gewinnt beim SV Sandhausen durch Tore von Hanno Behrens und Tim Leibold mit 2:0 (1:0) und ist damit vorzeitig erstklassig. Rund 9.000 Fans sind mit nach Sandhausen gereist! Autokorso und Aufstiegsfeier sind Ehrensache.

In der 38. Minute gab's die Erleichterung für alle Clubfans - Hanno Behrens köpft den Ball aus kurzer Distanz ins Sandhausener Tor. In der 76. Minute dann die Gewissheit: Leibold schiebt das Leder ins gegnerische Netz. Bassd. Aufstieg!Der Club ist nun alleiniger Bundesliga-Rekordaufsteiger. Bei den Gastgebern standen mit Rurik Gislason und Philipp Förster übrigens zwei ehemalige Nürnberger in der Startelf. Bildergalerie in Kürze.