Ausnahmetalent Lucy Fricke liest am 12. Juni im Literturhaus Nürnberg

NÜRNBERG (mask) - Schon lange gehört Lucy Fricke zu den hochkarätigsten literarischen Geheimtipps. Nun liefert die Autorin die Entdeckung der Saison mit ihrem neuen Roman, aus dem sie am 12. Juni im Literaturhaus Nürnberg liest.

„Töchter“ ist eine brillant geschriebene Road Novel und zugleich der außergewöhnlichste Familienroman seit Langem. Die angeschlagenen Titelheldinnen Martha und Betty sind Freundinnen, die nicht zuletzt das Stillschweigen über den Krisenherd Herkunft verbindet. Aber jetzt hilft kein Verdrängen mehr. Es gilt, den vermeintlich letzten Willen von Marthas Vater Kurt zu erfüllen und ihn in die Schweiz zu chauffieren. Doch noch mehr als einen sanften Tod ersehnt er sich ein Wiedersehen mit seiner Jugendliebe am Lago Maggiore – eine von vielen Überraschungen auf der Reise in die eigene Geschichte. Volle Fahrt voraus, um sich selbst zu finden. Wie gut, dass die Freundinnen auch lauthals über das eigene Unglück lachen können. Ein Meisterwerk mit Mut zu existenziellen Fragen, Wahrhaftigkeit und wohldosierter Ironie. Karten zur Lesung am 12. Juni 2018 um 20 Uhr gibt es an der Abendkasse ab 18.30 Uhr und im Vorverkauf im Literaturhaus Nürnberg, Luitpoldstraße 6, sowie bei „Schmitt & Hahn" im Nürnberger Hauptbahnhof (Mittelhalle), in der Alpha-Buchhandlung (Kornmarkt 6) und in der Buchhandlung in Johannis (Johannisstraße 87). Kartenreservierung im Literaturhaus: Tel. (0911) 234 26 58.