Ausstellung "Fotos anders sehen"

Nürnberg : Evangelische Hochschule |

„Fotos anders sehen“ wurde am Blindeninstitut Regensburg konzipiert und wird zusammen mit der Evangelischen Hochschule Nürnberg in deren Räumen durchgeführt.



Eine Brücke von der Kunst der Fotografie zur Kunst des Sehens zu schlagen, ist das Anliegen dieser Ausstellung. Eröffnet wird sie am 9. Oktober um 18 Uhr. Birgit Stemmer, Diplompsychologin am Blindeninstitut Regensburg, wird am Eröffnungsabend über die Thematik referieren und im Anschluss durch die Ausstellung führen. Zur Eröffnung sind Sie herzlich eingeladen.







Die Ausstellung ist vom 10. Oktober bis 4. Dezember 2018 montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Die EH Nürnberg befindet sich in der Bärenschanzstraße 4, U-Bahnhof Gostenhof.