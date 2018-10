BARF doch mal! Biologin informiert im Tierheim Nürnberg über den Futtermittel-Dschungel

NÜRNBERG (nf) - Am Mittwoch, 31. Oktober 2018, 19 Uhr, gibt es bei im Tierheim Nürnberg im Arche Noah Saal eine kostenlose Informationsveranstaltung rund um das Thema: „BARF doch mal! - ein Wegweiser durch den Futterdschungel.“



Der Futtermittelmarkt für unsere Haustiere ist riesig – ein Milliardengeschäft. Natürlich verspricht jeder Hersteller und Vertreiber mit aufwendigen und teuren Werbekampagnen nur das Beste für die geliebten Haustiere. Wer soll da noch durchblicken? Die Liste der Inhaltsstoffe auf den Verpackungen richtig lesen und einschätzen können - eine Wissenschaft für sich. Wie für uns Menschen gilt: Du bist, was du isst. Die richtige Entscheidung zu treffen, setzt das Wissen voraus, wie's funktioniert und worauf es ankommt im Futterdschungel.Mit der Infoveranstaltung will das Tierheim Hilfestellung geben. Biologin und Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen Kathrin Wörner spricht über die Themen:Anatomie des VerdauungstraktesPhysiologie des VerdauungstraktesFuttermittelkundeDeklarations-DschungelBARFAllergien und AusschlussdiätFütterung bei NierenproblemenFütterung in verschiedenen Lebensstadien.Achtung! Es gibt nur noch Restplätze – bitte Voranmeldung an: Jürgen Vogt j.vogt@tierheim-nuernberg.de oder Telefon 0911- 919 89 63.