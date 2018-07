Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2018 im Nürnberger Langwasserbad

Nach 19 Jahren erstmals wieder in Nürnberg

Am vergangenen Wochenende fand im Nürnberger Langwasserbad der ranghöchste Schwimmwettkampf statt, den es in Bayern gibt: die Bayerischen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2018. Nur die schnellsten Schwimmerinnen und Schwimmer aus ganz Bayern erreichen die hierfür notwendigen Qualifikationszeiten und messen sich mit den Stärksten ihres Jahrgangs. Talent und Nervenstärke sind gefragt; vor allem für den jüngeren Nachwuchs stellt diese Meisterschaft den Jahreshöhepunkt dar. Ein doppelter „Aufreger“ war es für drei Nürnberger Partnervereine innerhalb der SG Mittelfranken: den TSV Altenfurt, den 1. FCN Schwimmen und den TSV Katzwang: neben dem schwimmerischen Anspruch waren sie auch Ausrichter dieser Meisterschaften.Rund 600 Aktive aus 87 Schwimmvereinen strömten nach Langwasser und brachten das Wasser zum Kochen. Es ist ein großartiges Gefühl für einen Sportler, wenn er sich beim Saisonhöhepunkt mit den Schnellsten seines Bundeslandes messen und sein Potenzial zeigen kann sowie seine Grenzen ausloten muss. Tränen der Enttäuschung bei den einen und gleichzeitig laute Freudenschreie, geballte Fäuste und sogar Trommelwirbel bei anderen, bestimmten das Bild.Über 1.000 Besucher und Sportler am Samstag und Sonntag waren von der Technik im Langwasserbad angetan, das Wasser wurde als „schnelles Wasser“ gelobt und die Versorgung im Freien, in der eigens dafür abgesperrten Fläche vor dem Bad, dankbar angenommen: über 4.000 Tassen Kaffee wurden gebrüht, 1.500 Nürnberger Bratwürstchen und 400 Steaks gegrillt.Die SG Mittelfranken dominierte die Meisterschaften in der Heimat mit 104 Medaillen vor der SG Stadtwerke München (62 Medaillen) und dem TSV Hohenbrunn-Riemerling (43 Medaillen). Christian Brandner, sportlicher Leiter der Schwimmabteilung im TSV Altenfurt: „Es waren sensationelle Bayerische Jahrgangsmeisterschaften nach langen 19 Jahren wieder hier in Nürnberg. Diese fantastische Organisation und der Einsatz der über 100 ehrenamtlichen Helfer hat sich auch direkt im Wettkampfbecken fortgesetzt: Mit 44 Goldmedaillen, 33 Silbermedaillen und 27 Bronzemedaillen, d.h. insgesamt 104 Medaillen haben die Schwimmer der SG Mittelfranken ein absolutes Rekordergebnis eingefahren. Ich habe so eine Dominanz bei 35 Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften noch nicht erlebt!“Neben dem TB Erlangen, unserem Erlanger Partnerverein innerhalb der SG-Mittelfranken mit 50 Medaillen, erreichten die Sportler der ausrichtenden Vereine TSV Altenfurt e.V., TSV Katzwang und 1. FCN Schwimmen 54 Treppchenplätze:Für den TSV Altenfurt erreichte bei den Damen Julia Stielfried, Jg. 06, 5x Gold und 1x Silber sowie Antonia Berger, Jg. 01, 3x Gold. Bei den Männern schwamm Lars Schuseil, Jg. 03 zu 3x Gold, 2x Silber und 2x Bronze, Jeremias Pock, Jg. 02 erreichte 1x Gold, 1x Silber und 1x Bronze, Manuel Brandner, Jg. 05, 3x Silber sowie Jann Spengler, Jg. 06, 2x Bronze. Die Katzwanger Schwimmerin Helene Schall, Jg. 03, durfte sich über 5 Gold-, sowie eine Silber- und eine Bronzemedaille freuen und ihre Teamkollegin Hannah Hofmockel, Jg. 00 über 1x Silber. Bei den Jungs erreichte Lorenz Beck, Jg. 05, 2x Gold, 2x Silber und 3x Bronze, während Lennart Köhler, Jg. 07, je 1x Silber und Bronze erschwamm. Die Aktiven des 1. FCN Schwimmen konnten ebenfalls glänzen: Anouk Walther, Jg. 08, erreichte 6 Treppchenplätze (1x Gold, 4x Silber, 1x Bronze); für Katharina Serdjuk, Jg. 06, reichte es zu 1x Gold und 1x Silber und bei Rebecca Walther, Jg. 02, zu einem 3. Platz. Bei den Männern erreichten Lennard Meixner, Jg. 05, sowie Silas Reed, Jg. 06, je 2 Bronzemedaillen.