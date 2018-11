Benefizturnier für Bridge an Schulen

Einmal im Jahr treffen sich Bridgerinnen und Bridger im Bridgeclub Nürnberg Museum, um Gutes zu tun. Beim Benefizturnier zugunsten des Fördervereins für Bridge an Schulen in Mittelfranken e.V.

Am Sonntag, 27. Januar 2019 findet wieder unser beliebtes Benefizturnier statt. Der Turniererlös wird für die Durchführung von Bridge-AGs - ohne Kosten für Schulen und Schüler/innen - und für die Unterstützung unserer begabten Bridge-Kids z.B. mit Fahrtkostenzuschüssen zu den monatlichen Trainings des deutschen Jugendkaders in Frankfurt verwendet.Aktuell wird an fünf Schulen in Nürnberg und Fürth Bridge unterrichtet, im Rahmen der Mittagsbetreuung oder als Bridge-AG: Dürer-Gymnasium, Grundschule Insel Schütt, Heinrich-Schliemann-Gymnasium, Helene-Lange-Gymnasium, Grundschule Friedrich-Ebert-Straße. Weitere Schulen in Nürnberg und Herzogenaurach werden voraussichtlich im Februar 2019 dazukommen.Pik - etablierte Bridgerinnen und BridgerCoeur - Bridgeeinsteiger mit max. 2 Jahre SpielerfahrungKaro - MinibridgeAuch Zuschauer sind herzlich willkommen.