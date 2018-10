Bridge Anfängerturnier mit und ohne Reizung

Gespielt wird in zwei generationsübergreifenden Gruppen von 8 bis 80 Jahren:

Einsteiger mit bis zu 2 Jahren Spielerfahrung sowie Minibridger/innen.

Der Bridgeclub Nürnberg Gesellschaft Museum lädt Erwachsene und Schüler/innen zum Anfängerturnier in Johannis. Bei Kaffee und Kuchen können Bridge-Neulinge sich im Wettstreit mit Gleichgesinnten messen.Erfahren Sie, was die Faszination des Denksports Bridge ausmacht, und wann an welchen Spielorten neue Anfängerkurse starten.