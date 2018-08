Bridge für Jung und Alt im Pellerhaus

Bridge lernen und spielen ab der ersten Stunde. Generationenübergreifend, von 9 bis 69 Jahren. Der Offene Kurs hat kein starres Programm. Man kommt zu den Terminen, die für einen passen.





Nürnberg profiliert sich als Stadt des Spielens. Spielen Sie mit!Der Denksport Bridge zählt zu den ältesten bekannten Kartenspielen und wird weltweit von Millionen Menschen aller Kulturen und Altersgruppen gespielt.Weil man mit demselben Spielpartner gegen wechselnde Gegnerpaare spielt. Bridge ist - anders als z.B. Schach - kein "einsames" Spiel, sondern im besten Sinne "interaktiv". Dabei aber geistig ähnlich herausfordernd und anregend.Bridge kann man mit 9 Jahren ebenso lernen wie mit 69 Jahren. Kinder müssen nur Spaß am Spiel mitbringen. Für Erwachsene sind Kartenspielerfahrung und eine kompetitive, unerschrockene Spielweise hilfreich.Offene Kurse gibt es in Fürth seit Ende 2016. Dort treffen sich inzwischen mehr als 50 Bridge-Einsteiger ein- bis zweimal pro Woche, knüpfen neue Kontakte und pflegen ihr neues Hobby.Auch an den drei Fürther Gymnasien wird Bridge gespielt. Mit herausragendem Erfolg: die 11jährige Ella-Marie Sterzer vom Helene-Lange-Gymnasium wurde im Juni 2018 Deutsche Schülermeisterin im Einstiegslevel Minibridge!Info und Anmeldung unter