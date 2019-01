Bridge für Jung und Alt im Pellerhaus

Im Rahmen der Testspiele im Haus des Spiels findet immer freitags von 17 bis 19 Uhr die Bridge-Schule im Pellerhaus, 1. OG, statt.

Seit November 2018 treffen sich Bridge-Neulinge im Pellerhaus, um das anspruchsvolle Kartenspiel Bridge auf spielerische Weise - mit kurzen Theorieteilen und vielen Übungshänden - zu lernen.Der "offene" Kurs hat kein starres Programm; wir richten uns am Lernfortschritt der Gruppe aus. Es gibt keine feste Kursgebühr. Erwachsene zahlen EUR 4,50 Tischgeld für jeden Termin, an dem sie teilnehmen. Auch Familien können Bridge unkompliziert ausprobieren: Schüler/innen ab 9 Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei.Wir üben und vertiefen FORUM D 2012 an "gecoachten" Tischen.Mehr über den Denksport Bridge erfahren Sie unter www.bridge-fuer-alle.de.Nicht am 1. Februar und 12. April 2019