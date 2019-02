Bridge Turnier der Spielestadt Nürnberg für Anfänger und Profis

Am Sonntag, 19. Mai 2019 treffen sich Nürnbergs große und kleine Bridgerinnen und Bridger im Alter von 9 bis 80+ Jahren zum offenen Turnier im Pellerhaus.

In den Räumen des Deutschen Spielearchivs im 1.OG des Pellerhauses wird von 10 bis 14 Uhr in drei generationsübergreifenden Gruppen gespielt:Pik - Paarturnier für etablierte Clubturnierspieler*innenCoeur - Paarturnier für Bridge-Einsteiger bis 2 Jahre SpielerfahrungKaro - Minibridge TeamturnierAuch Schüler*innen der Bridge-AGs an Nürnberger und Fürther Grundschulen und Gymnasien werden antreten.Das offene Bridge-Turnier im Pellerhaus ist eine Veranstaltung des "Haus des Spiels" im Rahmen der Bewerbung Nürnbergs als Kulturhauptstadt 2025.Anmeldung bis 12. Mai unter Gebhardt@bridge-fuer-alle.de oder auf www.bridge-fuer-alle.de.