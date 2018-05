„Bucher Jungs“ träumen weiter vom Bayernliga-Aufstieg

Nürnberg : TSV Buch |(ak) -

Der TSV Buch feierte am Samstag vor über 1000 Zuschauern ein echtes Fußballfest.

Fans und Mannschaft hatten einen herrlichen Samstagnachmittag: Mit 1:0 gewann das Team um Kapitän Udo Brehm das Rückspiel gegen den TSV Waldkirchen aus Niederbayern und steht (nach dem 1:1 im Hinspiel) somit in der finalen Runde der Relegationsspiele zur Bayernliga. Dabei bekommen die „Bucher Jungs“ um Leitwolf Brehm ihr ausgerufenes „Traumfinale“ gegen den Nachbarn ASV Vach. Am Mittwochabend steigt um 18.30 Uhr das Hinspiel in Vach, am Samstag um 16 Uhr wird im Rückspiel am Bucher Wegfeld die Entscheidung fallen, welches Team erstmals in die Bayernliga (fünfthöchste deutsche Spielklasse) aufsteigen wird. Der Amateurfußball in der Region wird Kopf stehen und zahlreiche Zuschauer mobilisieren, wenn Nürnbergs Nummer zwei auf Fürths Nummer zwei trifft. Für die Mannschaft um das Bucher Urgestein Udo Brehm sind dies sicherlich die „Spiele des Lebens“!