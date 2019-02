CAVALLUNA: Mega-Verlosung für die ,,Welt der Fantasie“

NÜRNBERG (pm/nf/vs) - Mit Standing Ovations und tosendem Applaus wurden die ersten Shows der neuen CAVALLUNA-Tour „Welt der Fantasie“ gefeiert. Mit insgesamt 34 Städten ist die diesjährige Tournee die Größte der letzten Jahre und schließt nun mit dem neuen Namen CAVALLUNA an die Erfolge der vorangegangenen Saisons an.

So können Sie gewinnen

CAVALLUNA ist in Nürnberg am Samstag, 16. Februar 2019 (15 und 20 Uhr), und am Sonntag, 17. Februar 2019 (14 und 18.30 Uhr), zu erleben. „Welt der Fantasie“ überzeugt mit beeindruckenden Szenerien und wird durch das Zusammenspiel der Protagonisten und Show-Elemente zu einem ebenso spannenden wie berührenden Gesamterlebnis.Mit dem Kreativteam um den Emmy-nominierten Creative Director Klaus Hillebrecht, Horse Consultant Kenzie Dysli, Kostümbildnerin Mariana Kanehl und Lichtdesigner Jens Probst wird die Inszenierung nochmals auf ein neues Niveau gehoben.Einzigartige Kostüme, ein mitreißender Soundtrack und perfekt auf die Szenen abgestimmte Lichtkompositionen lassen die Zuschauer Teil einer unvergesslichen Show-Sensation werden. Die insgesamt 56 Pferde, ihre Reiter und ein internationales Team von Tänzern begeistern das Publikum gemeinsam mit einer inspirierenden Geschichte. Der junge Tahin entflieht seinem Alltag in eine Welt, in der seine Wünsche und Träume wahr werden.Doch als er der schönen Naia begegnet, steht ihm eine große Herausforderung bevor: Er muss lernen, auf das Schicksal und auf sich selbst zu vertrauen. Denn nur so kann es Tahin gelingen, sein Glück zu finden.Informationen und Tickets zur Show gibt es unter www.cavalluna.com und unter 01806 – 73 33 33 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen).Der MarktSpiegel verlost für die CAVALLUNA-Show am Sonntag, 17. Februar 2019 (18.30 Uhr), in der Arena NÜRNBERGER VERSICHERUNG 25 mal zwei Eintrittskarten. Einfach online mitmachen hier auf der MarktSpiegel-Homepage oder beim Facebook-Auftritt des MarktSpiegels. Jeweils die Gewinnfrage "Welche Tiere stehen im Mittelpunkt der Show CAVALLUNA?" beantworten. Teilnahmeschluss in beiden Fällen ist der 10. Februar 2019. Die Gewinner werden schriftlich informiert. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook.