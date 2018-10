Comic-Workshop im KinderKunstRaum

KinderKunstRaum in der Kulturwerkstatt Auf AEG

KinderKunstRaum in der Kulturwerkstatt Auf AEG , Fürther Str. 244d , 90429 Nürnberg DE

Nürnberg : KinderKunstRaum in der Kulturwerkstatt Auf AEG |

Ein Workshop für interessierte Jugendliche und junge Erwachsene. Die Nürnberger Graphic-Novel Autorin Ingrid Sabisch vermittelt zeichnerische Grundlagen und gibt Einblick in die Geschichte des Comic. Jeder kann unter Anleitung seine eigene Story entwickeln und zeichnen! Außerdem steht ein Besuch des bekannten Comicladens Ultra Comix auf dem Programm.

Veranstalter ist das Projekt "Wir im Quartier" Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) und durchgeführt wird der Workshop im KInderKunstRaum in der Kulturwerkstatt Auf AEG, Nürnberg, Fürther Str. 244d

Termine:

jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr, Begnn: 6.11.2018 (6 Termine), Ende: 11.12.2018

Info & Anmeldung: bfz Nürnberg, Bettina Walter, Tel.: 0911 - 93197944 oder wirimquartier@n.bfz.de oder im KinderKUnstRaum, Tel. 0911 - 231 14816, kinderkunstraum@stadt.nuernberg.de

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos!