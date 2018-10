Consumenta 2018 – Treffpunkt für Entdecker und Heimatverliebte

Erleben, entdecken, einkaufen, staunen und genießen – die Consumenta lockt vom 27. Oktober bis zum 4. November 2018 mit einem abwechslungsreichen Angebot, neuen Highlights und zahlreichen Familienerlebnissen ins Messezentrum Nürnberg



NÜRNBERG (pm/nf) - An neun Tagen präsentieren rund 1.400 Aussteller auf 90.000 Quadratmetern ein vielfältiges Angebot für alle Generationen. Neben den traditionellen Consumenta-Themen Bauen, Wohnen, Kochen, Lifestyle, Spielen und Genuss, gibt es spannende Neuheiten. Erstmals begleitet der Autosalon Nürnberg vom 1. bis zum 4. November die Consumenta.

Die Consumenta-Besucher sind in vielen Bereichen dazu aufgerufen selbst aktiv zu werden. Mutige Messebesucher können erstmals aus zehn Metern Höhe auf ein Jump-Bag springen. Weniger actionreich aber genauso spannend, ist das Poker- Turnier in der Men’s Corner. Zur Entspannung verhilft eine Runde Bier-Yoga auf der Eventbühne, ein Waldbad bei den Bayerischen Staatsfortsten oder ein gemütlicher Spaziergang durch den ersten Weihnachtsmarkt des Jahres.Kleine und jung gebliebene Messebesucher können sich durch die neuesten analogen und digitalen Spiele wühlen, mit ferngesteuerten Fluggeräten auf Probeflug gehen, die Modellauto-Rennstrecke abfahren und nebenbei erste musikalische Versuche bei Musik-Workshops starten. Die Kinderbetreuung übernimmt die Spielvereinigung Greuther Fürth aber auch alle Mini-Clubberer kommen voll auf ihre Kosten und können ihre Fußball-Stars persönlich treffen.Die Regionalhalle macht mit ihren zahlreichen, spannenden Angeboten Appetit auf Heimat und beim kulinarischen Ausflug durch die Markthalle kann man Food-Trends entdecken. Am ersten Consumenta-Wochenende lädt der GINmarket (Eintritt ab 18 Jahren) wieder dazu ein, aus rund 300 Gins und zahlreichen Tonics die persönliche Lieblingskombination zu finden.Regionale Händler, Dienstleister, Unternehmen und Institutionen bieten auf der Consumenta ausgefallene, nützliche und innovative Produkte sowie Messeangebote und Workshops. Individuelle Beratung und Fachinformationen sind zum Beispiel im Baubereich der Consumenta sehr gefragt. Die Experten helfen aber nicht nur bei der Planung des nächsten Bauvorhabens, auch wenn es um den Kauf einer neuen Küche, die Entscheidung für eine neue Kaffeemaschine oder Orientierung in Sachen Einrichtung, Dekoration und Lifestyle geht, ist die Consumenta die richtige Anlaufstelle.Am ersten Consumenta-Wochenende findet der GINmarket (27. + 28. Oktober, Eintritt ab 18 Jahren) statt. Ab 30. Oktober wird die Consumenta von dem beliebten Reitsport-Event Faszination Pferd begleitet. Für die Freunde der kleineren tierischen Begleiter findet die Heimtier Messe von 2. bis 4. November statt. Neu ist in diesem Jahr der Autosalon, der vom 1. bis zum 4. November parallel zur Consumenta die neuesten Fahrzeugtrends präsentiert und im N-ERGIE E-Parcours zu Probefahrten einlädt. Am 3. und 4. November öffnet die internationale Erfindermesse iENA auch für Consumenta-Besucher. Die iENA feiert in diesem Jahr 70- jähriges Jubiläum und präsentiert rund 800 Erfindungen aus der ganzen Welt. Das Technikfestival Hack & Make begleitet die iENA erstmals am 3. und 4. November und richtet sich an Hacker, Maker und Kreative.Die Consumenta läuft vom 27. Oktober bis 4. November 2018. Weitere Informationen und Tickets unter www.consumenta.de.Erwachsene: 12,50 € (Online Ticket: 10,50€)Rentner (Mo.-Fr., außer Feiertage)Schüler ab 15 Jahren/Studenten 11,00 €Kinder (11 – 14 Jahre) 8,00 €Feierabendticket (Mo.-Fr. außer Feiertage ab 14 Uhr): 7,50 €Familienkarte (2 Erw. und bis zu 3 Kinder bis 16 J.) 26,00 €5-Freunde-Ticket (nur online) 45,00 €Kinder bis 10 Jahre kostenlos! (nur in Begleitung Erwachsener)