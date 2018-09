Nürnberg : Hirsch |

NÜRNBERG (ak) – Der Name Corvus Corax bürgt für die Neuinterpretation mittelalterlicher Melodien im Zeichen der Sinnesfreude.

Mit Trommeln und Marktsäcken (bis heute selbst hergestellt), allerhand Gaukeleien und kurzweiligen Ansagen, trugen die Berliner maßgeblich zur Entwicklung dessen bei was heute als Marktmusik bekannt ist. Weltweit ist der Name der Band ein Synonym für treibende Rhythmen, schweißtreibende Konzerte und virtuoses Dudelsackspiel. Am 27. September (20 Uhr) startet im Hirsch eine Zeitreise ins finstere Mittelalter. Foto: Veranstalter