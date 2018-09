Dagmar Wöhrl bringt ihre TV-Löwen zum Opernball!

Nürnberg : Opernhaus |

NÜRNBERG (mask) - Es wird DAS Society-Ereignis der Metropolregion: der Opernball der Veranstalter-Brüder Simon & Andreas Röschke am Freitag, 14. September 2018.

Heuer wird das ehrwürdige Opernhaus zur ,,Höhle der Löwen“! Mehrere ihrer Kollegen aus der VOX-Unternehmensgründer-Show bringt Dagmar Wöhrl mit nach Nürnberg! Auch auf der Gästeliste: Schauspiel-Star & Autorin Ursula Karven (u.a. Katie Fforde, Das Erbe der Guldenburgs) sowie mehrere (Instagram-)Models & Influencer(innen). Noch unklar ist, ob ,,Löwe“ Carsten Maschmeyer von seiner Frau begleitet wird: Kino- und TV-Star Veronica Ferres steht auf der Liste, hat aber am selben Abend noch einen Termin in Berlin... Karten unter:www.opernball-nuernberg.deLive-Blog vom Opernball und großeBildergalerie aufwww.marktspiegel.de/opernballpräsentiert vonKUHNLE Juwelier FürthWenn die Stars kommen, sind Sie jede Sekunde live dabei! Der MarktSpiegel bringt neben seiner traditionellen Mitternachtszeitung auch heuer wieder einen Live-Blog vom Nürnberger Opernball. Bleiben Sie dran und verpassen Sie nichts, wir berichten im Vorfeld und am Ball-Abend ab 18 Uhr über alle spannenden Ereignisse rund ums einzige echte fränkische Glamour-Event!Die exklusive Gästeliste:• Dr. Markus Söder,Bayerischer Ministerpräsident• Dr. Günther Beckstein,BayerischerMinisterpräsident a. D.• Andreas Starke,Oberbürgermeister der Stadt Bamberg• Michael Frieser,CSU-Bundestagsabgeordneter für Nürnberg-Süd und Schwabach• Dagmar Wöhrl,CSU-Bundestagsabgeordnete a.D. und Jurorin in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“• Petra L. Guttenberger,stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses fürVerfassung, Recht und Parlamentsfragen im Bayerischen Landtag• Richard Bartsch,Bezirkstagspräsident des Bezirks Mittelfranken• Prof. Dr. Julia Lehner,Kulturreferentin Stadt Nürnberg• Dr. Michael Fraas,Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg• Dieter Kempf,Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V.• Thomas Pirner,Präsident der Handwerkskammer für Mittelfranken• Jörg Pilawa,TV-Moderator• Max Mutzke,Sänger• Albrecht Mayer,Star-Oboist• Veronica Ferres,Schauspielerin• Carsten Maschmeyer,Finanzunternehmer und Juror in der VOX-Show„Die Höhle der Löwen“• Judith Williams,Let’s Dance-Gewinnerin und Jurorin in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“• Michael Köllner,Trainer des 1. FC Nürnberg• Ursula Karven,Schauspielerin• Soraya Kajevic,Model• Marian Knecht(„Modesynthese“), Modeblogger und Influencer• Sheila Gomez,Model und Influencerin• Yasemin Yaglioglu(„yaseminseasons“),Influencerinu.v.m.