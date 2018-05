Danke für die Hammer-Saison, Jungs! ...und diese Ice Tigers sagen Servus

NÜRNBERG (mask) - Mega-Ansturm auf die Mercedes-Benz-Niederlassung Nürnberg an der Kressengartenstraße: Die Thomas Sabo Ice Tigers feiern mit tausenden Fans das Ende der Saison!

Ice-Tigers-Geschäftsführer Christoph Sandner: ,,Trotz des unglücklichen Ausscheidens gegen die Eisbären Berlin können wir auf eine erneut sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Ein großer Erfolg ist die Qualifikation für die Champions Hockey League. Dass wir uns in der kommenden Saison mit den besten Clubs in Europa messen dürfen, ist ein Meilenstein für uns und die Stadt Nürnberg!"Legende Steven Reinprecht beendet seine Karriere nach sechs Spielzeiten mit 41 Jahren und 330 Scorerpunkten in 313 Spielen für die Ice Tigers. Seine Rückennummer 28 wird nie mehr vergeben!