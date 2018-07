Darf man den Globus auf den Kopf stellen?

Nürnberg : Josephs |

Philosophieren über Wahrnehmung und Nachhaltigkeit - für junge Menschen von 10 bis 14 Jahren.



Wie viele Menschen leben eigentlich in Afrika? Auf welchem Kontinent wird die meiste Energie verbraucht? Diese und ähnliche Fragen stehen im Fokus dieses neuen Angebots der turmdersinne gGmbH, gemeinsam mit der Service-Manufaktur JOSEPHS, bei dem über Fragen der Wahrnehmung von Ressourcenverteilungen und Weltbevölkerung sowie daraus resultierenden Erkenntnissen philosophiert wird.



Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen spielen wir dabei unter anderem das „Weltverteilungsspiel“.



Für junge Menschen von 10 bis 14 Jahren. Um vorherige Anmeldung per Mail wird gebeten. Eine kurze Mail an buchung[at]turmdersinne.de genügt!



www.turmdersinne.de