Das Rudelsingen startet in Nürnberg frisch ins Neue Jahr!

NÜRNBERG (pm/nf) - Dem Winter trotzen und sich richtig schön warmsingen, das kann man am besten mit den schönsten Hits aller Zeiten beim Rudelsingen. Am 11. Februar geht es mit der 20. Auflage in Nürnberg weiter, dazu sind alle Rudelsängerinnen und Rudelsänger ins Gutmann am Dutzendteich eingeladen.

Das in Münster geborene Kultformat zum Mitsingen spricht alle Generationen an, denn miteinander zu singen tut nachweislich gut. Schon nach ein paar Strophen wird klar – man will mehr davon. Dafür sorgen die Rudelsingen-Teams, die in über 100 Städten bundesweit das musikalische Fieber fördern. Monatlich begeistern die Rudelsingen-Veranstaltungen über 10.000 Fans auf ausgesuchten Kleinkunstbühnen sowie in den großen Konzerthallen.„Rudelsingen befreit vom Alltagsstress“, sagt Vorsänger Uli Wurschy. Er begleitet das Rudel an der Gitarre gemeinsam mit Volker Becker am Piano. Ein bunter Mix aus Hits und aktuellen Radiosongs begeistert das Publikum immer wieder aufs Neue. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert. Das 20. Nürnberger Rudelsingen startet am Montag, 11. Februar, 19.30 Uhr, im „Gutmann am Dutzendteich“, Bayernstraße 150.Karten:www.rudelsingen.deoder bei Verfügbarkeit an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 11 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse, der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.