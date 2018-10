Der Herbst kommt mit selbstgemachten Köstlichkeiten ins Museum

NÜRNBERG (pm/nf) - Über Jahrhunderte endete das Jahr des Bauern am 11. November, dem Tag des Heiligen Martins. Der Zehnt wurde entrichtet. Vieh wurde vor dem Winter geschlachtet. Mit einem ausgelassenen Fest erfreute man sich an der noch vorhandenen Fülle.

Gerade auch, weil früher die nun kommende Adventszeit zum Fasten vor Weihnachten gedacht war. Am Martinstag gab es in etlichen Städten einen Jahrmarkt, bei dem man letzte Besorgungen vor dem Winter machen konnte.Der Martinimarkt im Museum in der Kühnertsgasse möchte diese Tradition wiederaufnehmen. Die Altstadtfreunde wollen die Fülle des Herbstes und dessen Ausklang feiern. Es gibt herbstliche Leckereien wie Quittenbrot, Holundersaft und selbstgemachte Marmeladen. Dazu behagliche Stricksachen und etliche Kleinigkeiten aus Papier: Büchlein, Sterne und Geschenkverpackungen, die schon auf Weihnachten abzielen. Das Besondere: alles wird vom ehrenamtlichen Museumsteam in liebevoller Vorarbeit selbst hergestellt. Selbstverständlich gibt es auch Köstlichkeiten zum Essen und Trinken: Kürbisquiche, Schmalzbrote, wärmende Getränke und weitere Köstlichkeiten.MartinimarktSonntag, 11. November 2018 , von 11 bis 17 UhrMuseum |22|20|18| KühnertsgasseEs gilt ermäßigter Eintritt: 2 Euro