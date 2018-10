Der MarktSpiegel verlost 10x2 Karten für „Gregorian“ am 09. Dezember in der Meistersingerhalle

NÜRNBERG (pm/ak) - Wenn die Tage kälter und stressiger werden, ist Weihnachten nicht mehr weit. Und so sehr man sich auch auf die schönste Zeit des Jahres freut, so willkommen sind die seltenen Momente der Ruhe und Besinnlichkeit.

Gregorian laden hierfür zu einem besonders besinnlichen Abend ein: Mit den „Holy Chants“ erwartet die Fans dieser faszinierenden Band am 09. Dezember (20 Uhr) ein unvergessliches Weihnachtskonzert in der Meistersingerhalle. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.Der MarktSpiegel verlost zehn mal zwei Karten für „Gregorian“. Wer zwei Karten gewinnen möchte, beantwortet die Frage: „In welcher Verkleidung treten die Künstler von Gregorian auf? “ Einsendeschluss ist der 9. November 2018. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.