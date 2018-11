Der Marktspiegel verlost 5x2 Karten für die "Nacht der Musicals" im Februar in der Meistersingerhalle

Nürnberg : Meistersingerhalle |

NÜRNBERG (pm/ak) - Den 4. Februar 2019 (20 Uhr) sollten sich alle Musical-Fans rot im Kalender markieren. In der Nacht der Musicals gastiert ein viel gelobtes Star-Ensemble in der Nürnberger Meistersingerhalle.

In über zwei Stunden präsentieren gefeierte Stars der Originalproduktionen einen Querschnitt durch die faszinierende Musicalwelt. Von gefühlvollen Balladen bis hin zu schwungvollen Melodien aus Tanz der Vampire, Frozen, Rocky, König der Löwen, Falco, Elisabeth, Das Phantom der Oper, Mamma Mia und Aladdin, um nur einige zu nennen, ist bei dieser Gala alles vertreten.Der MarktSpiegel verlost fünf mal zwei Karten für „Die Nacht der Musicals“. Wer zwei Karten gewinnen möchte, schreibt eine Mail an die Adresse gewinnspiel@marktspiegel.de und beantwortet die Frage: „Wie heißt der Boxer, dem ein Musical gewidmet ist?“ Einsendeschluss ist der 27. November 2018. Natürlich ist auch eine Teilnahme auf www.marktspiegel.de möglich.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich einverstanden dass ihre Daten an den Veranstalter weitergeleitet werden.Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.