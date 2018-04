Die besten Songs von Tina Turner in der Nürnberger Meistersingerhalle

NÜRNBERG (tom) – Am 10. Mai (20 Uhr) gastiert des gefeierte Musical „Simply the Best“ in der Nürnberger Meistersingerhalle. Gemeinsam mit ARGO Konzerte verlosen wir zehn mal zwei Eintrittskarten

Die begeisternde Musical-Biographie „Simply the Best – Das Musical“ bringt den einzigartigen Sound und die unvergessenen Hits („Simply The Best“, „Private Dancer“, „We Don’t Need Another Hero“...) von Tina Turner noch einmal live auf die Bühne. In beeindruckenden Szenen beschreibt das Musical das bewegte Leben der Rock-Ikone – von den Anfangserfolgen mit Hits wie „Proud Mary“ und „Notbush City Limits“ über die harte Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann bis hin zu Tinas Neustart und raketenhaften Aufstieg in den 80er und 90er Jahren. Fans der „Queen of Rock“, die diesen Event miterleben möchten, schreiben eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort „The Best“ in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist der 2. Mai, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Teilnahme ist auch direkt hier auf der Homepage möglich.