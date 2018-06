Die ersten Kandidatinnen sind da! Welche wird neue Miss Norisring?

REGION (mask) - Zusammen mit dem Motorsport Club Nürnberg (MCN) sucht der MarktSpiegel auch 2018 wieder die Miss Norisring!

Die Anforderungen: Mindestens 18 Jahre alt – und Begeisterung für den Motorsport! Aus allen Bewerberinnen qualifizieren sich sieben Finalistinnen für den Vorentscheid am 21. Juni in der Mercedes-Benz Niederlassung Nürnberg. Die Siegerin gewinnt einen Trip zur Fashion Week in Berlin inkl. Hotel. Für An- und Abreise gibt‘s eine neue A-Klasse! Ein Wochenende als VIP beim 76. Int. ADAC Norisring Speedweekend winkt den drei Bestplatzierten. Bewerbung mit ausgefülltem Steckbrief und zwei Fotos (von denen eines Bezug zum Rennsport haben muss) an:norisring@ikmedia.Weitere Informationen gibt es im Internet.