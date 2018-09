Nürnberg : Meistersingerhalle |

NÜRNBERG (pm/ak) - Wer kennt sie nicht? Titel wie Don’t Cry for me Argentina, Memories, Starlight Express, With One Look, Music of the Night - Die weltbekannten Musical-Highlights des Starkomponisten zusammengefasst in einer wunderbaren Show: Die Große Andrew Lloyd Webber Musical Gala.

Fünf Gesangssolisten und acht singende und tanzende Musicaldarsteller nehmen die Zuschauer am 5. Februar 2019 (20 Uhr) in der Nürnbergerr Meistersingerhalle mit auf eine emotionale Berg- und Talfahrt der großen Gefühle. Energiegeladen führt der Moderator in deutscher Sprache das Publikum mit seiner charmanten Art durch das Programm. Auszüge aus Das Phantom der Oper, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita, Sunset Boulevard, Starlight Express und vielen weiteren Musical-Meisterwerken werden großartig in Szene gesetzt. Rasante Tanzszenen, großartig interpretierte Musik und gesanggewaltige Stimmen, die große Andrew Lloyd Webber Musical Gala bietet all dies und macht sie somit zu einem kurzweiligen Vergnügen für jedermann. Eine Show, die sowohl die Fans des Meisters begeistert als auch die Zuschauer, die Webbers Musik ganz neu entdecken. Der Vorverkauf hat begonnen, Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.eventim.de.