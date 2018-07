Die meisten sind mit kulturellen Höhepunktveranstaltungen zufrieden

NÜRNBERG (pm/nf) - Mit den kulturellen Events in Nürnberg sind insgesamt mehr als drei Viertel der Nürnbergerinnen und Nürnberger sehr zufrieden oder zufrieden.

Das ergab die Wohnungs- und Haushaltserhebung Leben in Nürnberg 2017 der Stadt Nürnberg, in der allgemein nach der Zufriedenheit mit den „kulturellen Höhepunktveranstaltungen, wie zum Beispiel Bardentreffen, Blaue Nacht und Klassik Open Air“ (nicht nach den einzelnen Veranstaltungen!) gefragt worden war. Insgesamt sind die Nürnberger Kulturevents für alle Altersstufen attraktiv.Die Nürnberger Events werden ganz besonders von jungen Leuten geschätzt. Befragte unter 30 Jahren sind fast einhellig zufrieden (48 % sehr zufrieden, weitere 39 % zufrieden). Auf die hohe Attraktivität beim jungen Publikum weisen auch die hohen Zufriedenheitsanteile bei Studierenden. „Ein wesentliches Merkmal der Nürnberger Kulturlandschaft ist die überaus facettenreiche Festivalkultur. Festivals wie die Blaue Nacht und das Klassik Open Air sind über die Grenzen Nürnbergs und seiner Region hinaus bekannt. Das Bardentreffen gilt als jährliche kulturelle Magnetveranstaltung und das größte Umsonst & Draußen Musikfestival Deutschlands.Mit diesem außergewöhnlichen Angebot an Festivals, die im Freien stattfinden und eintrittsfrei zugänglich sind, führt die Stadt Nürnberg die Tradition einer auf Teilhabe ausgerichteten Kulturpolitik fort.Doch die kulturellen Events sind durchaus Angebote für alle Generationen. Auch in der mittleren Altersspanne zwischen 30 und 60 Jahren sind ca. 80 Prozent damit zufrieden oder sehr zufrieden und von den 60- bis unter 75-Jährigen sind es etwa drei Viertel.Interessant: Ausdrücklich sehr zufrieden äußern sich überproportional Befragte, die innerhalb der letzten 10 Jahre nach Nürnberg zugezogen sind (44 %). Der Anteil der sehr Zufriedenen ist zugleich auch bei Nürnbergerinnen und Nürnbergern, die sich sehr stark an ihr Wohnviertel gebunden fühlen, sehr hoch (45 %).Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und FürthQuelle: Wohnungs- und Haushaltserhebung Leben in Nürnberg 2017www.nuernberg.de/internet/statistik/umfrageergebnisse.html aus