Ehrlich Brothers mit Zusatzshows

NÜRNBERG (pm/ak) - „Faszination“ - Die neue Magie-Show der Ehrlich Brothers Andreas und Chris bietet spektakuläre neue Illusionen und zukunftsweisende Magie:

Einer der beiden Brüder wird auf Miniaturmaße geschrumpft und in der geheimnisvollen Streckbank wieder auf Normalgröße gebracht. Schaurig wird es, wenn der andere Bruder gefesselt unter der sechs Meter hohen und zehn Meter breiten Sensenmann-Säge das riesige, rotierende Sägeblatt mit einem Durchmesser von 2 Metern auf sich zukommen sieht! Aufgrund der Riesennachfrage wird es am 19. Januar in der ARENA Nürnberger Versicherung um 14 Uhr und um 19 Uhr zwei Shows geben.Zusätzlich dazu kommen die beiden am 17. Mai (19 Uhr) noch einmal in die ARENA nach Nürnberg.