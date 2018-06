Eigentore! Die lustigen Sprüche unserer Fußball-Experten

REGION (nf) - Nur noch sieben Tage warten! Das Eröffnungsspiel zur Fußball WM in Russland (Gastgeber Russland empfängt Saudi Arabien) beginnt am 14. Juni um 17 Uhr. Die deutsche Mannschaft hat ihr erstes Spiel (Gruppe F) am 17. Juni gegen Mexico. Damit das Warten nicht zu langweilig wird, haben wir 20 spaßige ,,Eigentore" unserer Fußball-Experten gesammelt. Und wir warten auf neue Geistesblitze! Um es mal mit Giovanni Trappatoni zu sagen: ,,Fußball ist Ding, Dang, Dong. Es gibt nicht nur Ding."

Übrigens: Für die nächste Print-Ausgabe des MarktSpiegels haben wir ein WM-Special (den WMarktSpiegel) mit spannenden Sonderseiten vorbereitet!

1. Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien! Andreas Möller2. Ich habe viel von meinem Geld Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben…den Rest habe ich einfach verprasst. George Best3. Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Otto Rehagel4. Jürgen Klinsmann ist inzwischen 694 Minuten ohne Tor. Das hat vor ihm, glaube ich, nur Sepp Maier geschafft. Harald Schmidt5. Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt.. Rolf Rüssmann6. Wenn ich übers Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: nicht mal schwimmen kann er. Berti Vogts7. Dann kam das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber mir lief’s ganz flüssig. Paul Breitner8. Das darf keine Rolle spielen, ob da 50, 55 oder 70 Grad herrschen auf dem Platz." Lukas Podolski9. Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln – und die Ärmel auch. Lukas Podolski10. Ich denke nicht vor dem Tor. Das mache ich nie. Lukas Podolski11. Langsam habe ich das Gefühl, dass ich mit meinem linken Fuß mehr anfangen kann, als nur Bier zu holen. Thomas Müller12. Wenn man eine neue Freundin hat, klappt auch nicht immer gleich alles perfekt. Bastian Schweinsteiger13. Ich werde sicher nebenbei studieren, damit ich nicht komplett verblöde. Alessandro Riedle14. Wäre, wäre, Fahrradkette. Lothar Matthäus15. Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär. Hans Krankl16. Ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert. Olaf Thon17. Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt. Fritz Walter jun.18. Am Ergebnis wird sich nicht mehr viel ändern. Es sei denn, es schießt einer ein Tor. Franz Beckenbauer19. Jeder Sieg tut gut. Ein Derbysieg noch guter. Frank Baumann20. Mein Tipp ist 1:1, auch wenn in der zweiten Halbzeit sicher noch Tore fallen werden. Lothar Matthäus