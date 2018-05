Ein Leuchtturm für Nürnberg und ganz wichtig für die WTA

Johanna Larsson gewinnt den NÜRNBERGER Versicherungscup 2018



NÜRNBERG (pm/nf) - Zum „Leuchtturm für die Stadt Nürnberg“ habe sich der NÜRNBERGER Versicherungscup entwickelt, sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel am Samstag zum Abschluss des WTA-Turniers.

Zwiespältig fiel die Bilanz von Barbara Rittner aus. Als Turnierbotschafterin freute sie sich mit Sandra Reichel über „viele positive Momente.“ Als Chefin des deutschen Damentennis meinte Rittner: „Es war keine gute Woche aus deutscher Sicht, aber die Spielerinnen haben alles gegeben. Bei Julia Görges musste man froh sein, dass sie nach der Verletzung überhaupt spielen konnte. Andrea Petkovic hat hat gegen Sorana Cirstea nur das Quentchen Glück gefehlt, dies war eines der besten Spiele des Turniers. Mona Barthel hat gegen Titelverteidigerin Kiki Bertens ein tolles Match geliefert.“ Zum Finale zwischen der Schwedin Johanna Larsson und der US-Amerikanerin Alison Riske sagte Rittner: „Das sind zwei der fittesten Spielerinnen auf der Tour. Sie sind voll austrainiert, davor muss man schon den Hut ziehen.“„Die Zuschauer haben an allen Turniertagen Weltklasse-Damentennis gesehen“, erklärte Dr. Armin Zitzmann, der Vorstandsvorsitzende des Hauptsponsors NÜRNBERGER Versicherung. „Was mich persönlich immer wieder freut ist, dass uns das Publikum die Treue hält. Selbst als es am Viertelfinaltag unablässig regnete du die Plätze erst ab 16.30 Uhr bespielbar waren, blieben die Zuschauer auf der Anlage. So viel Tennisbegeisterung verdient höchsten Respekt.“Als Gast beim NÜRNBERGER Versicherungscup erklärte Peter-Michael Reichel, Europas Repräsentant im „Board of Directors“ der Spielerinnenvereinigung WTA, zur Entwicklung des Turniers: „Im Rahmen der Möglichkeiten ist die Entwicklung bestens. Eine Woche vor den French Open in Paris ist es nicht so leicht, Top-Spielerinnen zu verpflichten. Gott sei Dank wollen einige unbedingt noch ein Turnier spielen vor Paris, daher ist Nürnberg ganz wichtig für die WTA. Toll, dass alle angekündigten Stars da waren, und sie haben auch gezeigt, dass sie gewinnen wollen. Die Zuschauer haben ein paar hochklassige Spiele gesehen, die nach großem Kampf erst im dritten Satz mit 7:6 entschieden wurden. Auch die Infrastruktur wird immer besser.“Johanna Larsson gewinnt den NÜRNBERGER Versicherungscup 2018Johanna Larsson – ein neuer Siegername in der Geschichte des NÜRNBERGER Versicherungscups. Nach der Rumänin Simona Halep (2013), der Kanadierin Genie Bouchard (2014), der Italienerin Karin Knapp (2015) und der Niederländerin Kiki Bertens (2016 und 2017) triumphierte mit Johanna Larsson zum ersten Mal eine Schwedin beim mit 250.000 US Dollar dotierten WTA-Turniers in Nürnberg. In einem hochklassigen Endspiel setzte sich Larsson gegen die US-Amerikanerin Alison Riske mit 7:6 (7:4), 6:4 durch.Es war das prognostizierte „brisante Duell zweier Tennis-Power-Frauen.“ Mehr als eine Stunde lang kämpften Johanna Larsson und Alison Riske um den Gewinn des ersten Satzes, ehe sich die 29-jährige Schwedin im Tiebreak mit 7:6 (7:4) durchsetzte. Im zweiten Satz legte Riske einen furiosen Start hin und führte bereits mit 4:1. Doch von da an ging`s bergab mit der 27-Jährigen – sie gewann kein einziges Game mehr. Nach knapp zwei Stunden streckte Larsson nach dem 6:4 jubelnd die Hände in die Höhe, die Zuschauer erhoben sich spontan von ihren Sitzen und bereiteten der Siegerin „Standing Ovations.“„Es ist unglaublich, dass ich jetzt hier stehe mit der Trophäe in der Hand. Ich habe im zweiten Satz bei 1:4 gemerkt, dass Alison müde wird. Das hat mir viel Energie gegeben. Ich bin überglücklich, so ein Erfolg ist sehr wichtig vor einem Grand-Slam-Turnier“, sagte die Schwedin, die von Sponsor Peter Söll (NCP) einen wundervollen Blumenstrauß und von Turnierdirektorin Sandra Reichel den Siegerscheck in Höhe von 43.000 Euro erhielt. Larsson war überwältigt von der „bezaubernden Atmosphäre in Nürnberg.“ Sagte es, griff zum Handy und schickte ihrer Mutter eine Nachricht!Für Johanna Larsson war es der zweite WTA-Turniersieg ihrer Karriere, den Premierenerfolg hatte sie 2015 in Bastad mit einem Finalsieg über die Deutsche Mona Barthel gefeiert. Gegen Alison Riske hat Larsson zum dritten Mal gespielt – die zwei vorangegangenen Spiele hat sie verloren!Nach Siegerehrung und Pressekonferenz war die Verschnaufpause nur kurz, denn anschließend stand Johanna Larsson mit ihrer belgischen Partnerin Kirsten Flipkens schon wieder auf dem Center Court – im Doppel-Halbfinale gegen Darija Jurak (KRO)/Cornelia Lister (SWE).